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Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні

Христина Петренко
glavcom.ua
Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні
У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить €3,5 млрд
фото ілюстративне

Пісторіус: «Ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує»

Німеччина планує збільшити в 3-4 рази постачання артилерійських снарядів в Україну цього року та нещодавно передала пакет допомоги €100 млн. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише «Укрінформ».

Міністр повідомив, що генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр привіз у Києві під час нещодавнього візиту пакет допомоги в розмірі 100 млн євро. Деталі міністр не надав. Під час цієї поїздки Броєр також мав можливість познайомитися з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і встановити важливий контакт.

«Отже, ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує», – запевнив Пісторіус.

Він зазначив, що війна в Україні показала надзвичайну важливість боєприпасів. Особливо актуальним це завдання є зараз для України. У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить €3,5 млрд, так багато як ніколи, поінформував політик. За його оптимістичними прогнозами, Німеччина зможе «в 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком». Міністр зазначив, що Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном.

За його словами, на початку тижня глава Міноборони разом з канцлером Олафом Шольцем узяли участь у закладанні нової фабрики Rheinmetall з виробництва боєприпасів 155-мм калібру в Унтерлюсі. Такі боєприпаси потрібні партнерам по НАТО, але насамперед зараз – Україні.

Глава Міноборони Німеччини укотре наголосив на пріоритетності посилення ППО, що є наразі одним з центральних викликів і відповіддю на тривалу війну. З цією метою створені «коаліції можливостей», зокрема коаліція ППО, яку очолюють Німеччина та Франція і в яку входять 15 країн (вже відбулася перша зустріч і підписано рамкову году).

У танковій коаліції лідерами виступають Польща та Німеччина, яка зі своїми танками, БМП та іншою броньованою технікою відіграє дуже важливу роль.

Пісторіус повторив сказане ним раніше про те, що Німеччина чи не щодня передає військову допомогу Україні. Він нагадав, що наближається друга річниця повномасштабного вторгнення Росії та десята з моменту анексії Криму. «Можемо констатувати, що Україна гідно захищається від Росії протягом 10 років», – підкреслив Пісторіус.

Він також назвав Росію найбільшою загрозою для євроатлантичного простору в цей момент.

Нагадаємо, у січні очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів.

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Теги: боєприпаси війна Україна Німеччина коаліція

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