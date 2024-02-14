Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні

Пісторіус: «Ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує»

Німеччина планує збільшити в 3-4 рази постачання артилерійських снарядів в Україну цього року та нещодавно передала пакет допомоги €100 млн. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише «Укрінформ».

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Міністр повідомив, що генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр привіз у Києві під час нещодавнього візиту пакет допомоги в розмірі 100 млн євро. Деталі міністр не надав. Під час цієї поїздки Броєр також мав можливість познайомитися з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і встановити важливий контакт.

«Отже, ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує», – запевнив Пісторіус.

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Він зазначив, що війна в Україні показала надзвичайну важливість боєприпасів. Особливо актуальним це завдання є зараз для України. У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить €3,5 млрд, так багато як ніколи, поінформував політик. За його оптимістичними прогнозами, Німеччина зможе «в 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком». Міністр зазначив, що Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном.

За його словами, на початку тижня глава Міноборони разом з канцлером Олафом Шольцем узяли участь у закладанні нової фабрики Rheinmetall з виробництва боєприпасів 155-мм калібру в Унтерлюсі. Такі боєприпаси потрібні партнерам по НАТО, але насамперед зараз – Україні.

Глава Міноборони Німеччини укотре наголосив на пріоритетності посилення ППО, що є наразі одним з центральних викликів і відповіддю на тривалу війну. З цією метою створені «коаліції можливостей», зокрема коаліція ППО, яку очолюють Німеччина та Франція і в яку входять 15 країн (вже відбулася перша зустріч і підписано рамкову году).

У танковій коаліції лідерами виступають Польща та Німеччина, яка зі своїми танками, БМП та іншою броньованою технікою відіграє дуже важливу роль.

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Пісторіус повторив сказане ним раніше про те, що Німеччина чи не щодня передає військову допомогу Україні. Він нагадав, що наближається друга річниця повномасштабного вторгнення Росії та десята з моменту анексії Криму. «Можемо констатувати, що Україна гідно захищається від Росії протягом 10 років», – підкреслив Пісторіус.

Він також назвав Росію найбільшою загрозою для євроатлантичного простору в цей момент.

Нагадаємо, у січні очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів.