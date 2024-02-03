Стало відомо, коли Україна та Німеччина підпишуть договір про гарантії безпеки

Підписання договору заплановане на 16 лютого

У лютому Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки, і проєкт цього документа вже готовий. Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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За попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.

«Запланована угода має стати частиною мережі двосторонніх угод у сфері безпеки, які покликані підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, доки країна ще не є членом НАТО. Це було прийнято на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні минулого року. Основою цієї структури була обрана група G-7», – сказано в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.

Також під час візиту французької делегації до Києва Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

Як відомо, безпековий договір України зі Сполученими Штатами Америки буде особливим та матиме більше пунктів.

Нагадаємо, Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.

До слова, якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів.