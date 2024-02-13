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Обстріл ТЕС на Дніпропетровщині, удар по Сумщині: ситуація в регіонах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Обстріл ТЕС на Дніпропетровщині, удар по Сумщині: ситуація в регіонах
13 лютого 2024 року окупанти здійснили обстріл з артилерії по Нікополю
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Вночі Росія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів – з мінометів, артилерії, FPV дроном камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади. Без втрат серед населення та цивільної інфраструктури.

Запорізька область

Рашисти завдали 127 ударів по 17 населених пунктах області 31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське. 96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл. Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів.

Дніпропетровщина

За вчорашній день – 18 ударів дронами-камікадзе, три артобстріли по Нікопольщині. Від дій російських терористів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади. Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків, 11 господарських споруд, авто, газогони та високовольтна лінія. Вночі – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Вогонь оперативно загасили. По Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганці та Мирівській громаді. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та ін. Внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району по територія фермерського господарства загинув 55-річний працівник ферми. Вчора ввечері ворог здійснив обстріл м. Куп'янськ Куп'янського району. Пошкоджено житловий приватний будинок. На Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито дві атаки біля Синьківки та Табаївки.

Луганщина

Противник намагався просунутися на південь від Невського, проте прорвати оборону наших захисників йому не вдалося. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Серебрянське лісництво. За добу противник здійснив 135 обстрілів (503 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Селидове, Часів-Яр, Курахове, смт Цукурине, смт Гостре, смт Нью-Йорк, с. Первомайське, с. Нетайлове, с. Уманське, с. Новопокровське, с. Предтечине, с. Новоукраїнка, с. Рай-Олександрівка, с. Михайлівка Пошкоджено 44 житлових будинки (з них три – багатоквартирні), адмінбудівля сільської ради, дві лінії електропередачі. Опис, газопровід, дитячий садок, господарча споруда, школа, три цивільних автомобілі. На Донеччині за добу: чотири поранених.

Миколаївщина: вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав обстрілів з артилерії по населеному пункті Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 33 обстріли (215 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстрілів (25 снарядів). У селі Біляївка Бериславського району через російську вибухівку постраждали двоє місцевих жителів. Вони підірвалися на ворожій міні у лісосмузі. Внаслідок детонації 58-річний чоловік отримав вибухову травму та втратив частину ноги. У 62-річного чоловіка – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Постраждалих доставили до лікарні.

Нагадаємо, триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. 

До слова, у Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч проти вівторка, 13 лютого, міська влада вирішила закрити школи та евакуювати лікарню.

Теги: Дніпропетровщина Сумщина обстріл війна окупанти

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