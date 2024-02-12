Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін
Зеленський хоче заручитися більшою військовою підтримкою на тлі невизначеності через проблеми із фінансуванням від США
фото з відкритих джерел

Зеленський планує відвідати 60-ту Мюнхенську конференцію з безпеки

Президент України Володимир Зеленський незабаром, ймовірно, відвідає Париж та Берлін, щоб заручитися більшою військовою підтримкою на тлі невизначеності через проблеми із фінансуванням від Вашингтона. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства зазначили, що Зеленський планує відвідати 60-ту Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого під гаслом «До миру через діалог».

У вечірньому відеозверненні 12 лютого президент підтвердив, що готується до конференції в Мюнхені. 

«Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені», – сказав він.

Очікується, що в рамках цієї поїздки до Західної Європи український президент також відвідає французьку та німецьку столиці.

Bloomberg звернувся до урядів Франції та Німеччини, але там відмовилися від коментарів. В Офісі президента України також не коментують його графік поїздок з міркувань безпеки.

Крім того, обговорюється зустріч у Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали з Україною «гарантії безпеки», розповів один зі співрозмовників агентства.

Нагадаємо, під час візиту французької делегації до Києва Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань. 

Теги: Німеччина Франція Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова допомога від Німеччини, підозра бізнесмену Гринкевичу. Головне за 17 січня
Нова допомога від Німеччини, підозра бізнесмену Гринкевичу. Головне за 17 січня
17 сiчня, 21:00
Адам Сяо Хім Фа виконав заборонене сальто назад
Французький фігурист виконав заборонений стрибок на чемпіонаті Європи (відео)
13 сiчня, 15:25
Серед одягу у валізі українського пенсіонера знайшлися пачки купюр по 20 та 50 євро, усього майже пів мільйона євро
У Німеччині затримано українського пенсіонера з пів мільйона євро готівкою (фото)
27 сiчня, 14:22
Зеленський зволікає з відставкою Залужного? The Washington Post висунула теорію
Зеленський зволікає з відставкою Залужного? The Washington Post висунула теорію
3 лютого, 13:57
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (у центрі) відвідує завод концерну Airbus у баварському Манхінгу, де випускають винищувачі Eurofighter Typhoon
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною
5 лютого, 18:30
Серед тем, які обговорюються, продовження воєнного стану та мобілізації
Уперше за довгий на засідання Ради прийшов Шмигаль
6 лютого, 13:17
Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду
Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду
8 лютого, 18:10
У Сирського є свої досягнення, особливо оборона Києва в перші дні
Сирському доведеться нелегко: CNN назвав труднощі, з якими зіткнеться новий головком
10 лютого, 20:17
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск в понеділок 12 лютого розпочав візити до Парижа і Берліна
Туск обговорить із Макроном та Шольцем підтримку України
Сьогодні, 14:07

Політика

Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін
Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін
Україна ефективніше протидіятиме атакам російських дронів
Україна ефективніше протидіятиме атакам російських дронів
«Зміни, на які чекав бізнес і громадськість»: внесено законопроєкт про перезапуск БЕБ
«Зміни, на які чекав бізнес і громадськість»: внесено законопроєкт про перезапуск БЕБ
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі
До України прибула віце-президентка Бундестагу
До України прибула віце-президентка Бундестагу
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності
18K
Екснардеп Пашинський заявив про обшуки
14K
Чи розуміє Угорщина небезпеку, яка нависла над нею?
14K
Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців
11K
Оборона Запорізької області: Кабмін не дав грошей на «зуби дракона»
9497
Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката: яке рішення ухвалив суд

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua