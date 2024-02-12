Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін

Зеленський хоче заручитися більшою військовою підтримкою на тлі невизначеності через проблеми із фінансуванням від США

Зеленський планує відвідати 60-ту Мюнхенську конференцію з безпеки

Президент України Володимир Зеленський незабаром, ймовірно, відвідає Париж та Берлін, щоб заручитися більшою військовою підтримкою на тлі невизначеності через проблеми із фінансуванням від Вашингтона. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Співрозмовники агентства зазначили, що Зеленський планує відвідати 60-ту Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого під гаслом «До миру через діалог».

У вечірньому відеозверненні 12 лютого президент підтвердив, що готується до конференції в Мюнхені.

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«Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені», – сказав він.

Очікується, що в рамках цієї поїздки до Західної Європи український президент також відвідає французьку та німецьку столиці.

Bloomberg звернувся до урядів Франції та Німеччини, але там відмовилися від коментарів. В Офісі президента України також не коментують його графік поїздок з міркувань безпеки.

Крім того, обговорюється зустріч у Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали з Україною «гарантії безпеки», розповів один зі співрозмовників агентства.

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Нагадаємо, під час візиту французької делегації до Києва Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.