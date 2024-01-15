«Українські підрозділи не дають противнику спокою», – Сирський про контратаки

Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей

ЗСУ застосовують тактику «активної оборони»: не дають противнику спокою, постійно шукаючи можливості завдати ударів і самі намагаються перехопити ініціативу. Про це в коментарі для Reuters сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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За словами Сирського, вони тиснули в кількох напрямках уздовж східного фронту, щоб отримати повний контроль над промисловим Донбасом, попри значні втрати в людях і припасах. Проте зараз бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей, додав він, припускаючи, що Росія також навчилася реагувати та стримувати втрати.

«Наступи на рівні батальйону – велика рідкість», – сказав Сирський, додавши, що ширше використання безпілотників змусило змінити тактику.

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Російські окупанти намагаються відвоювати втрачені позиції на півдні України. Своєю чергою українські війська проводять контратаки.

«Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої «активної оборони», – заявив Сирський.

За його словами, Росія намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. І встановлення повного контролю над Донбасом – є основною її метою.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, які літаки можуть допомогти Україні. За його словами, Україні потрібно більше військових літаків, зокрема таких, як американські штурмовики А-10.

Нагадаємо, Повітряні сили заявили про збиття російського А-50. Літак допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У.