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«Українські підрозділи не дають противнику спокою», – Сирський про контратаки

Христина Петренко
glavcom.ua
«Українські підрозділи не дають противнику спокою», – Сирський про контратаки
Українські війська проводять невеликі контратаки в рамках «активної оборони»
Фото: AP / Вадим Гирда

Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей

ЗСУ застосовують тактику «активної оборони»: не дають противнику спокою, постійно шукаючи можливості завдати ударів і самі намагаються перехопити ініціативу. Про це в коментарі для Reuters сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, вони тиснули в кількох напрямках уздовж східного фронту, щоб отримати повний контроль над промисловим Донбасом, попри значні втрати в людях і припасах. Проте зараз бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей, додав він, припускаючи, що Росія також навчилася реагувати та стримувати втрати.

«Наступи на рівні батальйону – велика рідкість», – сказав Сирський, додавши, що ширше використання безпілотників змусило змінити тактику.

Російські окупанти намагаються відвоювати втрачені позиції на півдні України. Своєю чергою українські війська проводять контратаки. 

«Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої «активної оборони», – заявив Сирський.

За його словами, Росія намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. І встановлення повного контролю над Донбасом – є основною її метою.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, які літаки можуть допомогти Україні. За його словами, Україні потрібно більше військових літаків, зокрема таких, як американські штурмовики А-10.

Нагадаємо, Повітряні сили заявили про збиття російського А-50. Літак допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У.

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Теги: росія окупанти літак Олександр Сирський

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