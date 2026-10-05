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Німеччина знову купуватиме російський газ? Уповноважений президента з санкцій оцінив ймовірність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Німеччина знову купуватиме російський газ? Уповноважений президента з санкцій оцінив ймовірність
За словами Власюка, з 1 січня можливо запрацює phase-out по російському скрапленому газу
фото: АР

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Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Німеччина наразі навряд чи зможе відновити закупівлі російського газу через санкційні обмеження ЄС. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

Спікер ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» («АдН») у Бундестазі з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр обговорював у Росії з головою правління та заступником голови ради директорів «Газпрому» Олексієм Міллером можливість відновлення постачання газу.

«Щоб Німеччина змогла купувати нафту в РФ, їм треба отримати виняток з санкцій ЄС, тобто потрібна одностайність всіх країн-членів щодо цього питання. Це більше схоже на політичну історію: мовляв, в економіці Німеччини є якісь труднощі і нібито дешеві  російські енергоносії допоможуть їх вирішити – тому голосуйте за цю партію», – наголосив Власюк.

Водночас уповноважений президента не бачить наразі жодних ознак того, що Росія намагатиметься домогтися скасування секторальних санкцій, окрім персональних обмежень.

«Дай Бог – з 1 січня запрацює phase-out (заборона імпорту) по російському скрапленому газу. Але, звісно, для зменшення тиску дуже допомогло б розв’язання кризи в Ормузі», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, Владислав Власюк зазначив, що Європейський Союз може ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії не раніше листопада. Водночас уже в жовтні ЄС очікує розширення персонального санкційного списку приблизно на 1600 фізичних та юридичних осіб.

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Теги: росія газ Німеччина санкції Владислав Власюк

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