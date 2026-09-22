Трамп заявив, що війни Росії з Європою не буде, але зробив попередження Британії

Президент США закликав британських прем’єрів бути обережнішими у висловлюваннях щодо Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує війни Росії з Великою Британією та іншими європейськими країнами. Водночас він закликав британських прем’єрів обережніше висловлюватися щодо Москви. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє «Главком».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зможе він запобігти можливій війні Росії з Великою Британією та Європою, Трамп сказав: «Я думаю, усе буде гаразд».

Водночас президент США згадав попереднього прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, чиї заяви щодо Росії назвав надто жорсткими. «Риторика вашого минулого прем’єр-міністра була занадто жорсткою та неприємною. Йому слід було бути трохи обережнішим», – сказав Трамп.

На уточнення журналіста щодо нинішнього прем’єр-міністра Великої Британії Ерні Бернема Трамп відповів, що поки не чув від нього багато заяв, але очікує, що він «буде нормальним». Трамп не уточнив, які саме висловлювання колишнього британського прем’єра він мав на увазі.

Заява президента США прозвучала на тлі дискусій у Європі щодо потенційної загрози з боку Росії та необхідності посилення обороноздатності європейських країн.

Варто нагадати, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Росії вигідно завершити війну проти України, однак Москва, за його словами, має обрати один із двох варіантів розвитку подій.

Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.