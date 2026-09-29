Словаччина та Німеччина закликали посилити тиск на Росію

Братислава та Берлін окремо зафіксували позицію щодо кордонів України та назвали ще один спільний пріоритет

Словаччина та Німеччина заявили про необхідність посилення тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, щоб домогтися припинення війни проти України та переходу Москви до конструктивних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ Словаччини Юрая Бланара та Німеччини Йоганна Вадефуля.

Одним зі спільних інтересів двох країн дипломати визначили подальший тиск на Росію. «Всебічне посилення тиску на Російську Федерацію, зокрема за допомогою санкцій, щоб спонукати її припинити жорстоку агресивну війну та долучитися до конструктивних переговорів із метою досягнення негайного припинення вогню та всеосяжного, тривалого і справедливого миру в Україні», – йдеться у спільній заяві.

Берлін і Братислава також підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Обидві країни погоджуються поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів на основі загальних принципів міжнародного права та не приймати спроб Росії силою перекроїти кордони шляхом її агресивної війни, що порушує міжнародне право», – зазначається у документі.

Серед інших спільних пріоритетів сторони визначили масштабну підтримку України в її обороні від російської агресії. Словаччина та Німеччина також підтвердили підтримку європейської перспективи України, Молдови та країн Західних Балкан.

Окрему увагу у спільній заяві приділили енергетичній безпеці. Країни домовилися зміцнювати її на європейському рівні та диверсифікувати постачання енергоносіїв відповідно до цілей REPowerEU. Водночас сторони наголосили на необхідності враховувати особливості окремих держав Європейського Союзу.

Німеччина та Словаччина також підтвердили намір посилювати євроатлантичну архітектуру безпеки й оборони у тісній співпраці з НАТО. Зокрема, сторони заявили про виконання погодженої в Гаазі цілі щодо оборонних витрат на рівні 5% ВВП, мобілізацію коштів для фінансування оборони та зміцнення європейської оборонної промисловості.

Спільну заяву ухвалили в межах поглибленого німецько-словацького діалогу, започаткованого у серпні 2017 року. Сторони домовилися продовжити співпрацю, зокрема шляхом регулярних консультацій міністерств закордонних справ щодо актуальних питань зовнішньої, безпекової та європейської політики.

Нагадаємо, 28 вересня Європейський Союз запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії.