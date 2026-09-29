У Росії вже були випадки перейменування котлети по-київськи

У меню столової російського парламенту популярну страву тепер називають «котлетою зі вершковим маслом»

У столовій Державної думи Росії на початку осінньої сесії перейменували котлету по-київськи. Тепер на ціннику біля страви зазначено назву «котлета зі вершковим маслом». Про це повідомляють російські ЗМІ, опублікувавши відповідне фото, пише «Главком».

Кремлівський пропагандист звернув увагу на зміни у меню парламентської столової та опублікував фотографію страви. На ціннику зазначено, що «котлета зі вершковим маслом» коштує 270 рублів.

Нова назви котлети по-київські фото: Олександр Юнашев

«Починається новий сезон роботи в Держдумі, а отже, повертається ваша улюблена рубрика «Вісник думської столової». З новинок осені – котлета зі вершковим маслом. Яка раніше була просто котлетою по-київськи», – написав він.

Як зазначають ЗМІ, раніше у меню столової Держдуми була не лише котлета по-київськи, а й сирники по-київськи.

У Росії вже були випадки перейменування котлети по-київськи. У 2017 році в їдальні російського МЗС журналісти виявили страву під назвою «котлета по-кримськи», яка, за їхніми словами, була схожа на традиційну котлету по-київськи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну аналогічні зміни відбувалися і в закладах харчування для звичайних росіян. У березні 2022 року в Кірові мережа «Сели-Поели» перейменувала котлету по-київськи на «котлету по-кіровськи», а «Велика столова» – на «котлету по-вятськи».