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ISW розкрив можливий план Путіна стосовно України на зиму

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ISW розкрив можливий план Путіна стосовно України на зиму
Москва може розраховувати на недостатню готовність української інфраструктури до тривалих зимових ударів
фото: AP, ДСНС

Аналітики вважають, що Кремль може зробити ставку на масовані ракетно-дронові удари, щоб змусити Україну капітулювати до весни

Російський президент Володимир Путін може змінювати підхід до ведення війни проти України та зробити ставку на масштабну кампанію далекобійних ударів узимку 2026-2027 років. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), таким чином Кремль може спробувати змусити Україну капітулювати до весни 2027 року, пише «Главком».

Аналітики зазначають, що на таку можливу зміну стратегії Росії могли вплинути успіхи українських військ на полі бою у 2026 році. Замість розрахунку на поступове просування сухопутних сил Москва може більше покладатися на масовані удари по українській території.

Йдеться про комбіноване застосування балістичних ракет і реактивних безпілотників типу «Герань». ISW звертає увагу, що російські війська нарощують використання реактивних дронів, які можуть запускатися у великих кількостях. Російський провоєнний блогер, якого цитує Інститут, закликав прискорити та посилити ударну кампанію, поки Москва має необхідні ресурси.

За оцінкою ISW, потенційна російська стратегія значною мірою залежатиме від здатності України протистояти таким атакам. Зокрема, Москва може розраховувати на дефіцит у Києва перехоплювачів Patriot та недостатню готовність української інфраструктури до тривалих зимових ударів.

Водночас Україна розробляє засоби протидії новому типу російських дронів. За даними ISW, президент Володимир Зеленський 26 вересня заявив, що у вересні українська ППО перехопила понад 1,5 тис. реактивних шахедів із 2730 запущених Росією. Це становить близько 55%.

Наступного дня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про випробування українських дронів-перехоплювачів у бойових умовах. За його словами, їхнє масове застосування проти реактивних російських безпілотників може розпочатися протягом кількох місяців.

ISW припускає, що Путін може не розраховувати на багаторічну кампанію далекобійних ударів. На думку аналітиків, російське керівництво може прагнути досягти перелому саме взимку, до весни 2027 року. Водночас експерти наголошують, що здатність Росії підтримувати інтенсивність таких атак протягом тривалого часу залишається невизначеною.

Окремо ISW зазначає, що російський план може бути пов'язаний із бажанням уникнути нової масштабної мобілізації. Масове виробництво відносно дешевих реактивних дронів, за оцінкою одного з російських військових блогерів, може бути для Кремля менш витратним із військового, економічного та соціального погляду, ніж нова хвиля примусової мобілізації.

Варто нагадати, Кремль заявив, що Росія та Україна наразі не ведуть предметних переговорів щодо енергетичного перемир’я. Москва також назвала українську енергетику «слабким місцем» країни.

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Теги: путін ISW війна росія Україна

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