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Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть
Посилення валютних обмежень відбувається на тлі проблем російських державних фінансів
фото: AP

Нові обмеження запроваджено на тлі зростання дефіциту російського бюджету та скорочення нафтогазових доходів

Президент Росії Володимир Путін посилив правила вивезення готівкових рублів із країни. Фізичним особам заборонять вивозити понад 1 млн рублів до країн ЄАЕС, а також Азербайджану, Таджикистану та Узбекистану. У разі порушення надлишок готівки вилучатимуть. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Для юридичних осіб та індивідуальних підприємців вивезення рублів до цих країн заборонене незалежно від суми. Про це йдеться в нових правилах, запроваджених російською владою.

Водночас передбачено виняток для вивезення грошей через визначені урядом міжнародні аеропорти. У такому разі необхідно мати банківські виписки, які підтверджують зняття готівки з рахунку особи, яка її вивозить.

Обмеження не поширюються на транзитне перевезення готівкових рублів юридичними особами, а також на вивезення російської валюти для забезпечення роботи дипломатичних представництв та установ РФ за кордоном.

За порушення нових правил готівку вилучатимуть. У підприємців та юридичних осіб – у повному обсязі, у фізичних осіб – суму, яка перевищує встановлений ліміт.

Раніше фізичні особи могли вивозити до країн ЄАЕС рублі на суму до еквівалента $100 тис. Заходи також не поширювалися на Азербайджан, Таджикистан та Узбекистан. Попередні обмеження були запроваджені з 1 квітня 2026 року.

Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть фото 1
фото: скриншот указу російського диктатора
Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть фото 2
фото: скриншот указу російського диктатора
Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть фото 3
фото: скриншот указу російського диктатора

Посилення валютних обмежень відбувається на тлі проблем російських державних фінансів. За січень-серпень 2026 року федеральний бюджет РФ отримав дефіцит у розмірі 5,8 трлн рублів, або 2,5% ВВП. Це вже перевищує запланований на весь рік показник у 3,8 трлн рублів, або 1,6% ВВП.

Водночас Росія втрачає частину ключових доходів від продажу нафти й газу. За вісім місяців нафтогазові надходження до бюджету становили близько 5 трлн рублів – на 16,7% менше, ніж за аналогічний період торік. У серпні такі доходи впали до 424 млрд рублів – мінімального показника від початку року.

На цьому тлі Москва змушена шукати додаткові джерела фінансування. Російський уряд уже планує підвищення низки податків у 2027-2029 роках для покриття зростаючих військових витрат. Reuters повідомляє, що прогнозований дефіцит бюджету РФ на 2027 рік збільшили до 2,2% ВВП проти 1,2%, передбачених раніше.

Зростання дефіциту відбувається паралельно зі збільшенням видатків. Уряд РФ закладає в проєкт бюджету на 2027 рік рекордне зростання оборонних видатків до 17,1 трлн рублів, що на 32% перевищує показники 2026 року та становить 35% від усіх витрат федеральної казни.

Теги: росія економіка війна путін

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Економіка

Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть
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