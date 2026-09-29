Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть

Нові обмеження запроваджено на тлі зростання дефіциту російського бюджету та скорочення нафтогазових доходів

Президент Росії Володимир Путін посилив правила вивезення готівкових рублів із країни. Фізичним особам заборонять вивозити понад 1 млн рублів до країн ЄАЕС, а також Азербайджану, Таджикистану та Узбекистану. У разі порушення надлишок готівки вилучатимуть. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Для юридичних осіб та індивідуальних підприємців вивезення рублів до цих країн заборонене незалежно від суми. Про це йдеться в нових правилах, запроваджених російською владою.

Водночас передбачено виняток для вивезення грошей через визначені урядом міжнародні аеропорти. У такому разі необхідно мати банківські виписки, які підтверджують зняття готівки з рахунку особи, яка її вивозить.

Обмеження не поширюються на транзитне перевезення готівкових рублів юридичними особами, а також на вивезення російської валюти для забезпечення роботи дипломатичних представництв та установ РФ за кордоном.

За порушення нових правил готівку вилучатимуть. У підприємців та юридичних осіб – у повному обсязі, у фізичних осіб – суму, яка перевищує встановлений ліміт.

Раніше фізичні особи могли вивозити до країн ЄАЕС рублі на суму до еквівалента $100 тис. Заходи також не поширювалися на Азербайджан, Таджикистан та Узбекистан. Попередні обмеження були запроваджені з 1 квітня 2026 року.

фото: скриншот указу російського диктатора

фото: скриншот указу російського диктатора

фото: скриншот указу російського диктатора

Посилення валютних обмежень відбувається на тлі проблем російських державних фінансів. За січень-серпень 2026 року федеральний бюджет РФ отримав дефіцит у розмірі 5,8 трлн рублів, або 2,5% ВВП. Це вже перевищує запланований на весь рік показник у 3,8 трлн рублів, або 1,6% ВВП.

Водночас Росія втрачає частину ключових доходів від продажу нафти й газу. За вісім місяців нафтогазові надходження до бюджету становили близько 5 трлн рублів – на 16,7% менше, ніж за аналогічний період торік. У серпні такі доходи впали до 424 млрд рублів – мінімального показника від початку року.

На цьому тлі Москва змушена шукати додаткові джерела фінансування. Російський уряд уже планує підвищення низки податків у 2027-2029 роках для покриття зростаючих військових витрат. Reuters повідомляє, що прогнозований дефіцит бюджету РФ на 2027 рік збільшили до 2,2% ВВП проти 1,2%, передбачених раніше.

Зростання дефіциту відбувається паралельно зі збільшенням видатків. Уряд РФ закладає в проєкт бюджету на 2027 рік рекордне зростання оборонних видатків до 17,1 трлн рублів, що на 32% перевищує показники 2026 року та становить 35% від усіх витрат федеральної казни.