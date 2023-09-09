Одна з країн Європи збільшила закупівлю російського газу

За перші сім місяців року імпорт російського газу в Іспанії зріс на 70%

Іспанія більше покладається на російський природний газ, попри те, що загальний імпорт газу падає. Про це пише Euractiv з посиланням на урядові дані Іспанії.

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Зазначається, що імпорт російського газу з Росії зріс на 65% у липні порівняно з тим же місяцем рік тому, тоді як країна імпортувала на 14% менше газу протягом місяця.

Як наслідок — частка російського газу в загальному імпорті зросла до 28% у липні. Тоді як у липні 2022 року ця цифра становила 14,5%.

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Росія стала другим за величиною іспанським постачальником після Алжиру, який перекачує газ до Іспанії трубопроводом через Середземне море. Імпорт з основних країн-експортерів, таких як Нігерія, Норвегія, Катар і США, скоротився в липні.

За перші сім місяців року імпорт російського газу зріс на 70%, що становить 21% від загального обсягу імпорту, оскільки Іспанія стала другим за величиною споживачем Росії.

Іспанія не єдиний покупець російського газу в Європейському Союзі, попри офіційну мету блоку відмовитися від російського викопного палива протягом кількох років. Між січнем і липнем країни ЄС імпортували приблизно на 40% більше природного газу з Росії порівняно з тим самим періодом 2021 року, тобто до війни в Україні. Це показав аналіз, проведений минулого тижня.

Загальний імпорт російського природного газу впав з минулого року після того, як Росія припинила постачання до Європи у відповідь на широкі санкції Заходу проти її економіки та вибух на підводних трубопроводах Nord Stream.

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Зазначимо, у п’ятницю в Брюсселі міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що немає плану забороняти імпорт російського газу у короткостроковій перспективі, оскільки такий крок спровокує стрибок цін, який може завдати шкоди економіці ЄС.

Нагадаємо, що російський газ потраплятиме в Євросоюз попри заборону. Попри всі зусилля Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення континенту не буде безпроблемним у довгостроковій перспективі.