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Колишній російський розвідник отримав штраф за «приниження» армії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній російський розвідник отримав штраф за «приниження» армії
Полковник ГУР у відставці Володимир Квачков потрапив у гучний скандал
фото: ТАСС

Колишнього полковника російської розвідки звинуватили у тому, що він критикує владу у соцмережах

У Москві суд оштрафував за дискредитацію російської армії полковника Головного розвідувального управління у відставці Володимира Квачкова. Він буде змушений заплатити штраф за пости в соцмережі «Однокласники» з критикою так званої росіянами «спецоперації». Про це пише сайт «Медіазона»

Тверський районний суд Москви розглянув адміністративний протокол про «дискредитацію» армії (стаття 20.3.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення) проти 74-річного відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова. Адміністративну справу порушили через три публікації в популярній російській соцмережі «Однокласники». Хоча  військовий наполягав, що група, у якій їх розмістили, не має до нього ніякого відношення.

Сам відставний полковник припустив, що справу порушили через звернення Загальноросійських офіцерських зборів, де він та його прихильники критикували хід війни в Україні та закликали «перейти від ведення спецоперації до повномасштабної війни з українською армією». Однак на засіданні стало відомо, що протокол було складено через три пости в «Однокласниках».

Приводом для звинувачення стали нібито декілька дописів у популярній у Росії соціальній мережі, які були розміщені ще у 2022 році у групі «Квачков Володимир Васильович» (має 19 тисяч підписників). За версією слідства, саме Квачков адміністрував спільноту із 2019 року.

Квачков стверджував, що він є «невпевненим користувачем інформаційних технологій», тож написати та розмістити в інтернеті нічого не міг. Він розповів, що групу йому показали поліцейські, а сам колишній розвідник навіть ніколи не був зареєстрований в «Однокласниках».

«Це смітник якийсь. Я взагалі кандидат військових наук! Це зловмисна фальсифікація», – обурився під час суду Квачков.

Але суддя визнала його винним та призначила штраф 40 тисяч рублів (близько 15 тис грн – «Главком»).

Про те, що на відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова порушили адміністративну справу про «дискредитацію» армії (стаття 20.3.3 КоАП) стало відомо ще 18 липня.

При цьому Квачков активно підтримує війну в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він сказав, що вважає «неминучим» перемогу Росії і схвально відгукувався про обстріл українських міст.

Втім, відставний полковник ГРУ критикує російську владу та армію за перебіг війни в Україні. Квачков регулярно висловлювавя щодо дій Кремля через обмеження кампанії «спеціальною військовою операцією» замість оголошення повномаштабної  війни проти України.

«Звинувачення мене, російського офіцера, в дискредитації збройних сил є для мене образливим. Вважаю цю заяву наклепом і фальшивкою», – сказав Квачков у заключному слові суду, пише «Медіазона».

«Збройні сили дискредитовані тими, хто не може вести війну», – додав він. «На мій погляд, збройні сили дискредитують такі громадяни: президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов».

Нагадаємо, Росія оштрафувала Reddit за те, що він не видалив «заборонений контент», який містить «фейкову» інформацію про військову кампанію РФ в Україні

Росія у вівторок вперше оштрафувала соцмережу Reddit за те, що вона не видалила «заборонений контент», який, за словами російських чиновників, містить «фейкову» інформацію про військову кампанію Росії в Україні. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Таким чином, Reddit долучився до переліку сайтів, які перевіряються в Росії через те, що вони не видаляють контент, який Москва вважає незаконним. До цього списку входять також Wikimedia, потоковий сервіс Twitch і Google.

Московський суд оштрафував Reddit на два мільйони рублів ($20,3 тис.). 

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Теги: розвідка росіяни полковник Сергій Шойгу суддя штраф путін міністр росія соцмережі

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