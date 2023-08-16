Колишній російський розвідник отримав штраф за «приниження» армії

Колишнього полковника російської розвідки звинуватили у тому, що він критикує владу у соцмережах

У Москві суд оштрафував за дискредитацію російської армії полковника Головного розвідувального управління у відставці Володимира Квачкова. Він буде змушений заплатити штраф за пости в соцмережі «Однокласники» з критикою так званої росіянами «спецоперації». Про це пише сайт «Медіазона»

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Тверський районний суд Москви розглянув адміністративний протокол про «дискредитацію» армії (стаття 20.3.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення) проти 74-річного відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова. Адміністративну справу порушили через три публікації в популярній російській соцмережі «Однокласники». Хоча військовий наполягав, що група, у якій їх розмістили, не має до нього ніякого відношення.

Сам відставний полковник припустив, що справу порушили через звернення Загальноросійських офіцерських зборів, де він та його прихильники критикували хід війни в Україні та закликали «перейти від ведення спецоперації до повномасштабної війни з українською армією». Однак на засіданні стало відомо, що протокол було складено через три пости в «Однокласниках».

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Приводом для звинувачення стали нібито декілька дописів у популярній у Росії соціальній мережі, які були розміщені ще у 2022 році у групі «Квачков Володимир Васильович» (має 19 тисяч підписників). За версією слідства, саме Квачков адміністрував спільноту із 2019 року.

Квачков стверджував, що він є «невпевненим користувачем інформаційних технологій», тож написати та розмістити в інтернеті нічого не міг. Він розповів, що групу йому показали поліцейські, а сам колишній розвідник навіть ніколи не був зареєстрований в «Однокласниках».

«Це смітник якийсь. Я взагалі кандидат військових наук! Це зловмисна фальсифікація», – обурився під час суду Квачков.

Але суддя визнала його винним та призначила штраф 40 тисяч рублів (близько 15 тис грн – «Главком»).

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Про те, що на відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова порушили адміністративну справу про «дискредитацію» армії (стаття 20.3.3 КоАП) стало відомо ще 18 липня.

При цьому Квачков активно підтримує війну в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він сказав, що вважає «неминучим» перемогу Росії і схвально відгукувався про обстріл українських міст.

Втім, відставний полковник ГРУ критикує російську владу та армію за перебіг війни в Україні. Квачков регулярно висловлювавя щодо дій Кремля через обмеження кампанії «спеціальною військовою операцією» замість оголошення повномаштабної війни проти України.

«Звинувачення мене, російського офіцера, в дискредитації збройних сил є для мене образливим. Вважаю цю заяву наклепом і фальшивкою», – сказав Квачков у заключному слові суду, пише «Медіазона».

«Збройні сили дискредитовані тими, хто не може вести війну», – додав він. «На мій погляд, збройні сили дискредитують такі громадяни: президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов».

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Нагадаємо, Росія оштрафувала Reddit за те, що він не видалив «заборонений контент», який містить «фейкову» інформацію про військову кампанію РФ в Україні

Росія у вівторок вперше оштрафувала соцмережу Reddit за те, що вона не видалила «заборонений контент», який, за словами російських чиновників, містить «фейкову» інформацію про військову кампанію Росії в Україні. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Таким чином, Reddit долучився до переліку сайтів, які перевіряються в Росії через те, що вони не видаляють контент, який Москва вважає незаконним. До цього списку входять також Wikimedia, потоковий сервіс Twitch і Google.

Московський суд оштрафував Reddit на два мільйони рублів ($20,3 тис.).