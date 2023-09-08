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Російський газ потраплятиме в Євросоюз попри заборону – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський газ потраплятиме в Євросоюз попри заборону – CNN
Основна проблема в тому, що всім європейським країнам вдалося диверсифікувати свій імпорт газу
фото з відкритих джерел

Попри всі зусилля Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення континенту не буде безпроблемним у довгостроковій перспективі

Європейські чиновники та аналітики вважають, що, попри всі зусилля Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення континенту не буде безпроблемним у довгостроковій перспективі. Про це пише CNN.

У публікації сказано, що найбільша проблема полягає в тому, що всім європейським країнам вдалося диверсифікувати свій імпорт газу, більша частина з того палива, що перебуває в резерві, – це скраплений природний газ (СПГ).

«СПГ – настільки очевидне рішення, що воно стало пріоритетом, але оскільки СПГ настільки гнучкий і продається, його походження трохи складніше відстежити», – пояснив журналістам науковий співробітник Центру досліджень європейської політики Мілан Елкербоут.

За словами Елкербоута, опосередковано частина скрапленого природного газу може надходити з Росії.

«І, таким чином, РФ, як і раніше, отримуватиме дохід за свої енергоносії», – зазначив експерт.

Хоча в Євросоюзі наполягають, що більшу частину його СПГ купують у США, Катарі та Нігерії, паливо часто продають на біржах, де контракти укладають на обсяги без будь-якого посилання на походження.

Зазначимо, що до повномасштабної війни Росія забезпечувала Європу газом на 40%. У серпні 2023 року, як повідомляло видання Politico, російський імпорт знизився до 8,4%. Це зобов'язує ЄС припинити закупівлі російського газу до 2027 року. Замість РФ газ у Європу почали постачати такі країни, як:

  • США;
  • Норвегія;
  • Азербайджан.

Нагадаємо, Євросоюз, як і раніше, активно закуповує енергоносії у Росії, хоча публічно цього не визнає. Зокрема йдеться про закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ), обсяги імпорту якого продовжують зростати.

Тим часом втрата європейських клієнтів стала для Москви сильним ударом, адже доходи від експорту енергоресурсів знизилися на 41% до 43,4 мільярда доларів за перші сім місяців цього року, повідомило міністерство фінансів Росії.

До слова, у 2024 році закінчується дія контракту, згідно з яким постачає газ до Європи через територію України. Український уряд не збирається продовжувати угоду.

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Теги: газ росія Європейський союз

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