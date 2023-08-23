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Вадим Денисенко Журналіст

Новий БРІКС. Чому це дуже серйозно

glavcom.ua
Росія дуже хоче, щоб БРІКС вже зараз підтримав Росію в її агресії проти нас, але цього не буде
фото з відкритих джерел

Подобається це комусь чи ні, але зараз ми будемо не з БРІКС

Багатьох в Україні дратує розширення БРІКС, бодай тим, що там зʼявиться Білорусь і вже присутня Росія. Але БРІКС – це вже реальність, яку аж ніяк не втиснути в прокрустове ложе фраз «клуб диктаторів» та «клуб АнтиЗахід».

1. Поки не існує єдиної ідеології БРіКС і вона навряд чи зʼявиться в найближчі рік-два (а може й ніколи). Розширення цієі організації і створення формальної коаліції не є ані другим НАТО, ані другим ЄС. Це, поки що спроба розширити «клуб інших», хоча уявлення про цей новий клуб кардинально різниться від країни до країни. Поки це більше нагадує фразу «давай увʼязнимо в бійку, а потім розберемося».

2. Нинішня історія важлива для нас з двох причин: Росія дуже хоче, щоб БРІКС вже зараз підтримав Росію в її агресії проти нас, але цього не буде. Другий момент – Китай, де-факто, маргіналізує Росію своєю домінантою в цій організації. Китай показує на місце Росії в сучаному світі. І це місце, явно не те, де хоче себе бачити РФ. Між іншим, поява там Білорусі – також частина впливу Китаю, а не гра РФ.

3. Станом на сьогодні, БРіКС не можна розглядати, як антизахід. Якщо говорити історичними аналогіями, які завжди кульгають на дві ноги, це така собі новітня модифікація «руху неприєднання», тільки тепер, це обʼєднання країн, які набагато потужніші, а одна з них хоче стати одним з полюсів біполярного світу. І тут ми підходимо до одного важливого моменту: новітній біполярний світ не буде копією світу зразка холодної війни. Поруч із двома «гегемонами» буде ряд країн-регіональних лідерів, які крім всього іншого, будуть виконувати і поліцейські функції в своїх регіонах. Власне, певна частина країн, які хочуть зараз приєднатися до БРІКС – це ті країни, які хочуть грати роль регіональних лідерів, граючи, в тому числі й економічно на протистоянні США-Китай.

4. Подобається це комусь чи ні, але зараз ми будемо не з БРІКС. Але це не значить, що нам потрібно відгородитися від цієї організації стіною. Там буде достатньо багато гравців з якими ми зможемо робити ситуативні альянси. Це завжди треба памʼятати, перш ніж зводити все до «клуба диктаторів».

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Джерело
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Теги: Білорусь росія історія Китай БРІКС

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