ЗСУ пояснили, чому російські дрони Shahed долітають до Києва

Противник продовжує застосовувати «Шахеди» переважно в нічний час на гранично малих висотах

Останнім часом тактика застосування Росією ударних дронів типу Shahed-131/136 помітно змінилась. Противник продовжує їх застосовувати переважно в нічний час на гранично малих висотах. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами військового, побудова маршрутів російських дронів постійно змінюється. Противник намагається застосовувати дрони з урахуванням рельєфу місцевості.

«Складність збиття полягає в точному прогнозуванні маршрутів прольоту БпЛА для своєчасного реагування мобільними вогневими групами, так як їх виявлення останнім часом здійснюється в основному акустично (по звуку двигуна) і визначити напрямок їх польоту в нічний час, доволі складно. При відсутності візуального контакту знищити повітряну ціль, не знаючи її точного положення в повітряному просторі, це складна задача, але слід відмітити, що ми з нею намагаємось впоратись. Перевагу мають звичайно комплекси, які самостійно виявляють повітряні цілі за допомогою РЛС», – сказав Наєв.

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Також командувач Об'єднаних сил ЗСУ, розповів про ешелонування системи ППО довкола Києва.

«Ешелонування системи ППО передбачає застосування різноманітних комплексів, які розміщуються на певній ділянці місцевості з урахуванням їх можливостей зі знищення повітряних цілей, як по висотах, так і по дальності. Вона включає як мобільні вогневі групи, на озброєнні яких знаходяться ПЗРК, стрілецьке озброєння, так і ЗРК ближньої дії, малої та середньої дальності», – пояснив Наєв.

Військовий зазначив, що Україна вже розпочала підготовку до осінньо-зимового періоду, щоб захистити об'єкти енергосистеми та підвищити ефективність системи ППО.

«Але ми маємо розуміти, що ми певною мірою залежимо від тих поставок засобів ППО, які нам здійснюють наші партнери. Чим більше засобів нам буде передано, тим більше ми унеможливимо успішні удари ворожих безпілотників та ракет по об'єктах критичної енергосистеми», – додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

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Нагадаємо, Росія намагається виготовити власну версію іранських дронів-камікадзе «Шахед», якими атакує українські міста. Про це повідомила британська організація Conflict Armament Research (CAR), що займається вивченням компонентів озброєння.

До слова, Управління міністерства оборони США з протидії безпілотним літальним апаратам, створене у 2019 році, працює над технологією, яка зможе нейтралізувати великі групи ворожих дронів.