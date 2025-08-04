ОПЕК+ збільшить видобуток нафти: у чому причина

У заяві після засідання ОПЕК+ назвала здорову економіку та низькі запаси основними причинами свого рішення

Вісім членів ОПЕК+ провели коротке засідання на тлі посилення тиску США на Індію з метою припинення закупівель російської нафти

Країни-члени ОПЕК+ погодилися з вересня збільшити щоденний видобуток нафти на 547 тис. барелів. Такий крок є відповіддю на зростаючі побоювання щодо потенційних збоїв у постачанні нафти, пов’язаних із ситуацією навколо Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією видання, це рішення означає повне та дострокове скасування найбільшої частини скорочень видобутку ОПЕК+. Крім того, окреме збільшення видобутку в Об'єднаних Арабських Еміратах складе близько 2,5 млн барелів на добу, що дорівнює приблизно 2,4% світового попиту.

Відомо, що вісім членів ОПЕК+ провели коротке засідання на тлі посилення тиску США на Індію з метою припинення закупівель російської нафти. Цей тиск є частиною зусиль Вашингтона залучити Москву до переговорів про мирну угоду з Україною, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди до 8 серпня.

У заяві після засідання ОПЕК+ назвала здорову економіку та низькі запаси основними причинами свого рішення.

Reuters зауважує, що ціни на нафту залишаються високими, навіть попри збільшення видобутку. Нафта марки Brent закрилася в п'ятницю на рівні близько $70 за барель, що значно вище мінімального рівня 2025 року ($58 у квітні), частково завдяки зростанню сезонного попиту.

«З огляду на досить високі ціни на нафту на рівні близько $70, це дає ОПЕК+ певну впевненість щодо фундаментальних показників ринку», – сказала співзасновниця Energy Aspects Амріта Сен, додавши, що структура ринку також вказує на дефіцит запасів.

За інформацією джерел Reuters, вісім країн планують знову зустрітися 7 вересня, щоб розглянути питання про відновлення ще одного рівня скорочення видобутку на загальну суму близько 1,65 млн барелів на добу. Ці скорочення діють до кінця наступного року.

Раніше ми писали, що незважаючи на погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Як передає «Главком», про це повідомляє The New York Times.

Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.