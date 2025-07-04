Розмова Зеленського та Трампа: з'явилися нові подробиці

У центрі уваги співрозмовників було питання посилення оборонних спроможностей України

Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Під час неї вони обговорили загострення російських ракетних та дронових атак по території України. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід, передає «Главком».

Зазначається, що в центрі уваги співрозмовників було питання посилення оборонних спроможностей України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони (ППО).

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. «Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп у пʼятницю, 4 липня, проведуть телефонну розмову. Очікується, що лідери країн обговорять різке припинення поставок деяких ключових видів американської зброї до України.

Згодом Володимир Зеленський підтвердив, що «завтра (4 липня, – «Главком») або найближчими днями» матиме розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Президент додав, що Україна розраховує на продовження підтримки від США, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.