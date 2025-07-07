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Вибухи у Росії, атака на Київ, Трамп розкритикував Маска: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи у Росії, атака на Київ, Трамп розкритикував Маска: головне за ніч
Трамп: Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, фактично перетворившись на аварію поїзда за останні п’ять тижнів
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що єдина мета таких партій, як створив Маск, – це «повне та тотальне руйнування і хаос»

Президент США Дональд Трамп розкритикував Ілона Маска та його нову партію, РФ атакувала Київ, Ізраїль вдарив по хуситах у Ємені, у відповідь отримали деілька ракет, у Росії пролунали вибухи, під ударом, ймовірно, був завод у Московській області. «Главком» зібрав головні події ночі проти 7 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

У ніч на 7 липня у Московській області у місті Краснозаводськ пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомляють, що Краснозаводськ атакують безпілотники та у місті пролунало щонайменше сім вибухів. 

Як відомо, після одного з вибухів здійнявся дим. У мережі пишуть, що йде атака на завод.

Трамп розкритикував Маска

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Tesla та SpaceX Ілон Маск «повністю зійшов з рейок» і перетворився на «аварію поїзда». Так він відреагував на останні ініціативи мільярдера, зокрема на його плани створити третю політичну партію, передає «Главком».

«Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, фактично перетворившись на аварію поїзда за останні п’ять тижнів. Він навіть хоче створити третю політичну партію, хоча вони ніколи не мали успіху в США. Система просто не для них», – заявив Трамп.

Він додав, що єдина мета таких партій – це «повне та тотальне руйнування і хаос», якого, на його думку, і так вистачає через дії «радикально-лівих демократів». У противагу цьому Трамп поставив Республіканську партію, яку назвав «злагодженим механізмом», що ухвалив «найбільший законопроєкт такого типу в історії країни».

Атака на Київ

У ніч на 7 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Відомо про пошкодження в Деснянському та Солом'янському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

«В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється», – написав очільник Київської ОВА.

Чому Трамп не допомогає Україні так, як Ізраїлю?

Під час розмови з журналістами американського президента запитали, чому США не надають Україні такої ж допомоги, як Ізраїлю. Як повідомляє «Главком», Трамп не надава чіткої відповідіале знову повторив, що його адміністрація активно підтримує Україну у війні проти Росії.

Крім того, Трамп в черговий раз повторив, що війна між Україною та Росією, на його думку, взагалі не розпочалася б, якби він був президентом.

Ізраїль атакував хуситів

Армія оборони Ізраїлю оголосила про проведення масштабної військової операції під назвою «Чорний прапор», у межах якої було завдано потужних ударів по позиціях хуситів у Ємені. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у дописі в соцмережі X, передає «Главком».

За його словами, ціллю операції стали стратегічні об'єкти хуситів, розташовані у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, а також електростанція Рас-Катіб. Крім того, атака була спрямована на судно Galaxy Leader, яке бойовики захопили близько двох років тому й відтоді використовували у терористичних цілях у Червоному морі.

«Доля Ємену – як доля Тегерана», – заявив Кац, наголосивши, що кожен, хто атакує Ізраїль, отримає рішучу відповідь.

Відповідь хуситів

У ніч на 7 липня хусити здійснили ракетну атаку по Ізраїлю у відповідь на операцію ЦАХАЛу під назвою «Чорний прапор». Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю, з Ємену було випущено дві ракети. Системи протиповітряної оборони були активовані для їхнього перехоплення.

«Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи ППО працюють для перехоплення загрози», – йдеться у повідомленні військових.

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск системи ППО Ізраїль Київ росія вибух безпілотник війна

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