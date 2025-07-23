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Трамп зробив гучну заяву про озброєння США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп зробив гучну заяву про озброєння США
фото: Білий дім

Трамп: За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж наступних кількох місяців США матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу. Про це він зауважив під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо», – сказав Трамп.

Президент США уточнив, що має на увазі «швидкісні, повільні, точні та менш точні» ракети. «У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене», – повторив американський лідер.

До слова, також президент США Дональд Трамп оголосив про укладання величезної угоди з Японією, за його словами, найбільшої угоди в історії. Американський лідер поділився подробицями: «Ми щойно уклали величезну угоду з Японією, можливо, найбільшу угоду в історії. Японія інвестує за моїм указом $550 млрд у Сполучені Штати, які отримають 90% прибутків. Ця угода створить сотні тисяч робочих місць – такого ще не було.

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Теги: США Дональд Трамп озброєння

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