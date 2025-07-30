ISW пояснив, на що спрямовані заяви Пєскова про дедлайн Трампа

Заяви Пєскова доводять, що Кремль так і залишається не зацікавленим у переговорах щодо припинення війни

Кремль хоче змусити Вашингтон відмовитися від дедлайнів, маніпулючи уповільненням процесу нормалізації російсько-американських відносин

Заяви речника російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова стосовно 10-денного терміну, який президент США Дональд Трамп дав Росії для вирішення питання війни в Україні, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб змусити Вашингтон відмовитися від свого дедлайну заради нормалізації двосторонніх відносин та посилення співпраці. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

Аналітики ISW вказують, що у своїх коментарях Пєсков заявив, що Росія продовжить війну проти України, щоб захистити свої інтереси, незважаючи на ультиматум Трампа.

Пєсков стверджував, що наразі спостерігається уповільнення процесу нормалізації російсько-американських відносин, і що Кремль залишається зацікавленим у такій нормалізації. Він також зазначив, що прогрес вимагатиме «імпульсів» з обох сторін. Крім того, Пєсков стверджував, що нинішній стан російсько-американських відносин перешкоджає процесу переговорів щодо продовження Договору про СНО-3 (договір між РФ і США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь), як зазначається у статті.

В ISW нагадують, що раніше Кремль заявляв про перспективи, не пов'язані з війною в Україні, такі як двосторонні переговори щодо контролю над озброєннями та економічні проєкти, щоб отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни в Україні.

Аналітики роблять висновок, що «Кремль не зацікавлений у переговорах щодо припинення війни, натомість намагається затягнути війну в Україні, щоб отримати додаткові здобутки на полі бою».

Раніше ми писали, що кремлівські чиновники тільки імітують прагнення до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, а насправді свідомо відтягують та дискредитують зустріч. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW зазначають, що російські чиновники неодноразово відкладали зустрічі на високому рівні між українським та російським лідерами та відмовлялися брати участь у конструктивних переговорах, спрямованих на конкретні кроки для припинення війни.