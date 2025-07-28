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Трамп: Ізраїлю доведеться ухвалити рішення щодо Гази після провалу угоди з ХАМАС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп: Ізраїлю доведеться ухвалити рішення щодо Гази після провалу угоди з ХАМАС
Трамп: Ізраїлю доведеться прийняти рішення. Я знаю, що б зробив, але не думаю, що це зараз доречно озвучувати
фото: The White house/Facebook

Також Дональд Трамп заявив, що бойовики ХАМАС нібито привласнюють гуманітарну допомогу, зокрема продукти, які надходять до Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що після провалу домовленостей про припинення вогню та звільнення заручників Ізраїль має самостійно вирішити, як діяти далі в секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Трамп наголосив, що не хоче публічно озвучувати, які кроки він вважав би доцільними, але вказав:

«Ізраїлю доведеться прийняти рішення. Я знаю, що б зробив, але не думаю, що це зараз доречно озвучувати», – сказав він журналістам.

Водночас Трамп бездоказово заявив, що бойовики ХАМАС нібито привласнюють гуманітарну допомогу, зокрема продукти, які надходять до Гази.

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, за останні тижні через недоїдання померли десятки людей. Тільки за останню добу зафіксовано шість смертей, і загальна кількість загиблих через голод уже сягнула 133 осіб, серед яких 87 – діти.

США обіцяють більше допомоги

Трамп повідомив, що США планують збільшити обсяги гуманітарної підтримки для Гази. Водночас, за його словами, до цієї допомоги повинні долучитися й інші країни.

«Ми надаємо багато грошей, їжі, всього. Якби не ми, люди б просто помирали з голоду. Але ніхто не дякує. Жодна з європейських країн не допомогла», – зауважив він.

Трамп також згадав, що обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу ситуацію в регіоні, зокрема загрозу з боку Ірану. Також він анонсував зустріч із прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, яка має відбутися в понеділок у його гольф-клубі в Шотландії.

Провал переговорів із ХАМАС

За інформацією Reuters, на тлі провалу переговорів із ХАМАС Трамп і Нетаньягу дали зрозуміти, що палестинська сторона не зацікавлена в досягненні домовленості.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль розглядає «альтернативні варіанти» для повернення заручників і усунення ХАМАС з керівництва анклавом.

Трамп зі свого боку припустив, що лідери ХАМАС тепер опиняться під переслідуванням.

«Схоже, що вони хочуть померти. І це дуже погано. Але ситуація вже дійшла до того, коли треба довести справу до кінця», – резюмував він.

Раніше ми писали, що ізраїльські військові в неділю рано вранці оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги. Цей крок Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зроблено на тлі зростаючого міжнародного обурення через погіршення гуманітарної кризи в Газі та звинувачень у тому, що ізраїльські сили морять голодом населення анклаву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Згідно з повідомленням ЦАХАЛ, операції будуть призупинені з 10:00 до 20:00 в районах Аль-Мавасі, Дейр-ель-Бала та місті Газа. Також буде дозволено безпечне ввезення продуктів харчування та ліків на територію з 6:00 до 23:00.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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