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Індія купуватиме російську нафту, попри погрози та мита Трампа – NYT

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Індія купуватиме російську нафту, попри погрози та мита Трампа – NYT
Хоч Трамп і зробив раніше заяву про те, що Індія не купуватиме нафту у Росії – офіційного підтвердження цієї інформації він не мав
фото: reuters

У МЗС Індії заявили, що двосторонні відносини з Росією мають власну вагу і не можуть оцінюватись через призму третіх країн

Незважаючи на погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Як передає «Главком», про це повідомляє The New York Times.

Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал підкреслив, що двосторонні відносини з Росією мають власну вагу і не можуть оцінюватись через призму третіх країн. Він також нагадав про довгострокове партнерство між двома країнами.

Індія наразі є другим за обсягами імпортером російської нафти після Китаю, закуповуючи понад два мільйони барелів щоденно. Від початку війни в Україні частка Росії у нафтовому імпорті Індії зросла з менше 1% до понад третини.

Перші місяці після вторгнення Росії в Україну Нью-Делі піддавався значному міжнародному тиску з вимогами скоротити економічні зв’язки з Москвою. Проте з часом позиція Заходу стала більш гнучкою, погоджуючись на закупівлі російської нафти за встановленою ціновою межею, що має на меті стримувати зростання світових цін на енергоносії.

У виданні зазначають, що погрози США можуть бути частиною переговорної тактики, адже Індія та Сполучені Штати наразі ведуть перемовини щодо двосторонньої торговельної угоди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що володіє інформацією про можливу відмову Індії від закупівлі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю політика журналістам.

«Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося, що буде далі», – сказав Трамп. За його словами, офіційного підтвердження цієї інформації він не має.

Раніше ми писали, що індійські державні нафтопереробні заводи припинили закуповувати російську нафту минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Державні нафтопереробні заводи країни – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd – регулярно купують російську нафту. Однак цього разу вирішили звернутися до спотових ринків, щоб замістити поставки з Абу-Дабі та Західної Африки.

Як відомо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія буде платити підвищені мита у розмірі 25%, а також додаткові «штрафні» тарифи через своє членство в БРІКС та торгівлю з Росією. Як відомо, у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року

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Теги: нафта Індія Дональд Трамп

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