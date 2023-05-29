Перемога Ердогана обвалила турецьку ліру – Bloomberg

Інвестори погоджуються, що нинішня модель економіки Туреччини не працює

Після перемоги на президентських виборах Реджепа Тайіпа Ердогана турецька ліра значно ослабла. Курс упав на 0,3% до 20,03 за долар, що близько до рекордно низького рівня. Про це повідомляє Bloomberg.

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Уолл-стріт передбачає подальшу слабкість ліри: Morgan Stanley попередив, що вона може до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики утримання відсоткових ставок на низькому рівні. Wells Fargo & Co очікує, що до кінця кварталу курс досягне 23 ліри за долар.

«Перемога Ердогана не втішить жодного іноземного інвестора. За дуже високої інфляції, дуже низьких відсоткових ставок і відсутності чистих валютних резервів може настати хвороблива криза, яка торкнеться всіх активів», – сказав Хаснайн Малік, стратег Tellimer у Дубаї.

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Неортодоксальний підхід Ердогана до процентних ставок – він вважає, що нижчі ставки ведуть до нижчої інфляції - поставив ринки у залежність від непередбачуваного поєднання спеціальних правил і втручань, а нові заходи запроваджуються неофіційно та майже щодня. Так політика змусила до втечі інвесторів, з 2013 року загальний обсяг іноземних активів у турецьких акціях та облігаціях скоротився приблизно на 85%, або майже на $130 млрд.

«Очевидно, що нинішня модель економіки не працює», – сказав Бурак Четінджекер, фінансовий керуючий Strateji Portfoy у Стамбулі. Ердоган, мабуть, теж це усвідомлює, і скромний перехід до ортодоксальної політики у найближчому майбутньому ймовірний, бо інакше нежиттєздатний. Будь-який сигнал про це вітатиметься ринком».

Першими ознаками перегляду поточної політики, швидше за все, стануть призначення на ключові економічні пости, включаючи міністерство фінансів та казначейства, а також центральний банк. Два тижні тому всі нинішні міністри отримали місця у парламенті, від яких їм довелося б відмовитись, якби вони були повторно призначені до кабінету міністрів.

Слабші, ніж очікувалося, результати опозиції у першому турі президентських виборів 14 травня призвели до різкого зростання дефолтних свопів, падіння банківських акцій більш ніж на 20% та зниження курсу турецької валюти. «Необхідно внести деякі поправки, щоб хоч би не вичерпати валютні резерви. Оголошення про політику очікуватимуться, тому що «поточна неортодоксальна політика є нестійкою», – сказав Віктор Сабо, інвестиційний директор Abrdn у Лондоні.

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Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган отримав 52% голосів у другому турі президентських виборів і був переобраний ще на один п'ятирічний термін. Він залишається при владі з 2003 року.