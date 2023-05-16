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Витрати Росії на війну зросли до шалених масштабів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Витрати Росії на війну зросли до шалених масштабів
У травні 2022 року російський Мінфін перестав публікувати дані про виконання індивідуальних місячних бюджетів
фото з відкритих джерел

У 2022 році Росія витратила на оборону 5,51 трильйона рублів (1,65 трильйона грн)

Витрати Росії на оборону зросли на 282% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані казначейства Росії.

Цікаво, у травні минулого року російський Мінфін перестав публікувати дані про виконання індивідуальних місячних бюджетів, тільки зараз додав на портал дані за 2022 рік і початок цього року.

Згідно з новими даними, витрати на оборону в січні склали 1,18 трильйона рублів (354 мільярди грн), а в лютому - 822,4 мільярда рублів (246,72 мільярда грн). План витрат Росії на 2023 рік передбачає 4,98 трильйона рублів (1,49 трильйона грн) на оборону. Дані показують, що в січні-лютому країна витратила трохи понад 40% запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.

Дані, які опублікували минулого тижня, показали, що дефіцит російського бюджету становив 3,4 трильйона рублів (1.02 трильйона грн) за січень-квітень у порівнянні з профіцитом у 1,2 трильйона рублів (360 мільярдів грн) у 2022 році. Такий дефіцит спричинений через те, що Москва витратила значні витрати на оборону, а доходи від енергоносіїв впали.

Журналісти зазначають, що 2022 року Росія витратила на оборону 5,51 трильйона рублів (1,65 трильйона грн) - це 17,1% від загальних витрат. У 2021 році витрати були 3,57 трильйона рублів (1.07 трильйона грн (14,4%). А у січні-лютому 2023 року видатки на оборону складали 36,2% загальних видатків бюджету.

Нагадаємо, Росія зможе фінансувати війну проти України ще принаймні рік, навіть за умови все більшого тиску безпрецедентних санкцій. Про це пише The Washington Post, посилаючись на секретні документи Пентагону, які нещодавно злили в мережу.

У документах нібито йдеться, що розвідка США фіксує занепокоєння російських олігархів економічною ситуацією в країні, проте олігархи поступово адаптовуються до санкцій.

До слова, триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Теги: гроші росія економіка війна

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