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Ердоган попросив Путіна про поступки щодо газу. Кремль ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ердоган попросив Путіна про поступки щодо газу. Кремль ухвалив рішення
Загальна суму відстрочки поки невідома
фото ілюстративне

Путін дозволив Туреччині не платити за газ до 2024 року

Туреччина, яка стала найбільшим клієнтом «Газпрому» і одним з головних хабів з обходу санкцій проти Росії, домоглася газових поступок від Кремля. Анкарі дозволили не здійснювати частину платежів за газ і перенести їх на пізніший період. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Минулого року після різкого збільшення цін на газ ми провели переговори з «Газпромом» щодо відстрочення частини платежів, було досягнуто згоди», – розповів міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез.

Загальну суму відстрочки міністр не уточнив. Проте назвав чутками інформацію про те, що це гігантські $20 млрд.

За даними Bloomberg, йдеться про відстрочку до 2024 року – її домагалася національна турецька газова компанія Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (BOTAŞ).

Зазначається, що про газові поступки російського диктатора Володимира Путіна попросив особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у Сочі у серпні минулого року. Він наполягав на знижці від «Газпрому», газ якого став не по кишені тендітній турецькій економіці: інфляція в країні минулого року перевищувала 80%, а дефіцит платіжного балансу встановив історичні рекорди – 48,7 млрд дол. за весь минулий рік і 14,24 млрд дол. за січень поточного року.

Нагадаємо, 27 квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним

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Теги: Туреччина росія Реджеп Таїп Ердоган путін

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