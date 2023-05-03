Ердоган попросив Путіна про поступки щодо газу. Кремль ухвалив рішення

Путін дозволив Туреччині не платити за газ до 2024 року

Туреччина, яка стала найбільшим клієнтом «Газпрому» і одним з головних хабів з обходу санкцій проти Росії, домоглася газових поступок від Кремля. Анкарі дозволили не здійснювати частину платежів за газ і перенести їх на пізніший період. Про це повідомляє The Moscow Times.

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«Минулого року після різкого збільшення цін на газ ми провели переговори з «Газпромом» щодо відстрочення частини платежів, було досягнуто згоди», – розповів міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез.

Загальну суму відстрочки міністр не уточнив. Проте назвав чутками інформацію про те, що це гігантські $20 млрд.

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За даними Bloomberg, йдеться про відстрочку до 2024 року – її домагалася національна турецька газова компанія Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (BOTAŞ).

Зазначається, що про газові поступки російського диктатора Володимира Путіна попросив особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у Сочі у серпні минулого року. Він наполягав на знижці від «Газпрому», газ якого став не по кишені тендітній турецькій економіці: інфляція в країні минулого року перевищувала 80%, а дефіцит платіжного балансу встановив історичні рекорди – 48,7 млрд дол. за весь минулий рік і 14,24 млрд дол. за січень поточного року.

Нагадаємо, 27 квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним