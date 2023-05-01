Скільки українців опинилося за межею бідності через війну: деталі

Рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році

Щоб вижити, українці здають у ломбарди техніку

Згідно з нещодавнім звітом Світового банку, рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого ще 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності, причому найгірші наслідки залишилися непоміченими у сільській місцевості. Про це пише британська газета The Guardian.

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Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі попередив, що в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності.

«Ціни на все зросли. Їжа – це найдорожче, на другому місці – паливо для машини. Деякі речі подорожчали на 40-50%», – розповів журналістам працівник ломбарду. Зростання безробіття та вартості життя змусили багатьох українців закладати свої телефони та інші пристрої у ломбарди, щоб звести кінці з кінцями.

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Економіст Олена Білан розповіла, що без величезного пакету фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, включаючи обіцянки на суму 43 мільярди доларів (34 мільярди фунтів стерлінгів), ситуація була б ще гіршою.

«Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% – знову ж таки, що могло бути й гірше – але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася по відношенню до долара на 20%. Найбільша проблема полягатиме в тому, як створити нові робочі місця».

Закон про введення мораторію на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та розподіл природного газу на період дії військового стану та шість місяців після його скасування, прийнятий у серпні минулого року, дозволив українцям пережити зиму. Але на інфляцію у 25% очі не заплющити, і якщо необхідне підвищення тарифів не оплачують громадяни, його оплачує держбюджет.

Між тим, в Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів. Про це пише Bloomberg.