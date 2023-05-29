Головна Думки вголос Богдан Яременко
search button user button menu button
Богдан Яременко Народний депутат України

Вибори у Туреччині. Не поспішайте робити висновки

glavcom.ua
«Туреччину найближчі роки очолюватиме суперваговик і один з найдосвідченіших світових політичних лідерів»
фото з відкритих джерел

Туреччина розділена фактично порівну між тими, хто підтримує президента, і тими, хто так само щиро прагне зміни на політичному олімпі

Сюрпризів і чудес у другому турі президентських виборів в Туреччині не сталось. Посаду президента республіки зберіг Реджеп Ердоган.

Українські коментатори переважно говорять, що для України це означає стабільність зовнішньополітичного курсу.

Ось тут я би не поспішав.

Стабільність в Туреччині взагалі поняття відносне. Надто темпераментна політика і політики в цій країні. Надто складний, конфліктний і вибухонебезпечний регіон, в якому Турецька Республіка реалізує свою зовнішню політику. Надто суперечливі тренди у міжнародному становищі Туреччини. Достатньо згадати, що зовнішня політика Туреччини породила одне з найемоційніших питань президентської виборчої кампанії – міграція.

Вибори дуже чітко продемонстрували, що внутрішньополітичній фундамент для стабільної зовнішньої політики Туреччини надто хиткий. Країна розділена фактично порівну між тими, хто підтримує президента, і тими, хто так само щиро прагне зміни на політичному олімпі. Усі роки правління Реджеп Ердоган блискуче справлявся з завданням розширення ядерного електорату за рахунок різних нішевих груп. Але ніколи надто не старався робити з ворогів друзів.

Тепер же Ердоган не може назвати своїми найбільші і найуспішніші турецькі провінції ні на Сході, ні на Заході, ні на Півдні своєї держави. Ці провінції так чи інакше пов'язані з різними складними векторами зовнішньої політики Туреччини – Сирія, курдське питання, низка конфліктних питань з Грецією, напружені відносини з ЄС та США, складні і суперечливі відносини з Росією.

Усе це можна об'єднати під загальною фразою – Туреччина намагається бути собою. Але це не більше, ніж кліше. Туреччина радше намагається бути одночасно усім – і в НАТО, і російську зброю купувати, і підтримувати територіальну цілісність України, і розширювати співробітництво з Росією. Це може бути дуже довгий список протиріч, де українсько-російське протистояння не найгарячіша для Туреччини сфера.

Намагання шукати прагматичну складову у відносинах з усіма найважливішими партнерами та сусідами призводить до виникнення час від часу чи постійних непорозумінь по черзі з усіма.

Необхідність залучення ресурсів на таку динамічну зовнішню політику робить Туреччину дуже гнучкою. Але нехтування ціннісною складовою зовнішньої політики робить Туреччину щоразу менш передбачуваним міжнародним гравцем та партнером. Все це ставатиме щоразу більш помітно. Конфлікти і кризи в зовнішній політиці Туреччини ставатимуть частішими.

Але це згодом.

Сьогодні ж можемо привітати Туреччину з виборами, які хоч і будуть критикуватися з точки зору рівності учасників, без сумнівів, відображають волевиявлення громадян. Туреччину найближчі роки очолюватиме суперваговик і один з найдосвідченіших світових політичних лідерів.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина вибори Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Туреччині завершились вибори президента країни
Громадяни Туреччини дізнались ім'я переможця президентських виборів
Вчора, 21:00
У Дубай туристи витратили $29,42 млрд
Десять міст світу, де туристи витрачають найбільше грошей: інфографіка
25 травня, 12:16
Країни G7 на саміті оголосять про нову економічну допомогу Україні
Лідери G7 планують надати Україні додаткову економічну підтримку – ЗМІ
15 травня, 06:04
Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв оголосив, що у країні відбудуться нові вибори
Узбекистан може достроково отримати нового президента держави
8 травня, 17:20
Імамоглу стане віцепрезидентом, якщо головний опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу переможе на виборах
У Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула (відео)
8 травня, 11:51
Киличдароглу пообіцяв не дозволити президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори
Вибори президента Туреччини: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу
7 травня, 10:38
Фархан Хак: «ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням зернової ініціативи»
Переговори щодо «зернової угоди»: представник ООН повідомив результати
6 травня, 02:53
Вікторія Сюмар: «Думаю, до варіанту 2019 року «Зеленський – Порошенко» точно додасться Валерій Залужний як потужна фігура»
Нардепка від «ЄС» назвала людину, яка може скласти політичну конкуренцію Зеленському та Порошенку
5 травня, 16:16
У ніч проти неділі 30 квітня у Херсоні пролунали потужні вибухи
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
30 квiтня, 07:51

Богдан Яременко

Вибори у Туреччині. Не поспішайте робити висновки
Вибори у Туреччині. Не поспішайте робити висновки
Україна та Іран. Ми припустились великої помилки
Україна та Іран. Ми припустились великої помилки
Російська армія публічно визнала свою безпорадність
Російська армія публічно визнала свою безпорадність
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
Виїзд чоловіків за кордон. Дистанціюватися не вийде
Виїзд чоловіків за кордон. Дистанціюватися не вийде
Україну штовхають до «фінляндизації»?
Україну штовхають до «фінляндизації»?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
41K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
34K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
22K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів(оновлено)
15K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
12K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту