Ще більше зброї для ЗСУ та наближення НАТО: Зеленський із потяга звернувся до українців (відео)

Президент повідомив про підготовку до декількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах

Володимир Зеленський: «Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі»

Україна докладає максимально зусиль, аби на саміті НАТО у Вільнюсі було прийняте рішення, яке «спрацює» для нашої держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Глава держави також анонсував нові зустрічі та переговори у найближчі тижні. Більшою мірою йдеться про візити партнерів до України. Очікується, що нові тижні принесуть ще більше зброї для наших захисників.

«Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. Подивимось, але, тим не менш, ми працюємо над цим», – сказав президент.

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Зеленський також відзначив прийняття декларації від Парламентської асамблеї НАТО. Так, президент підкреслив, що речі назвали своїми іменами – йдеться про чітке визнання злочинів Росії проти України геноцидом та чітке засудження рашистської ідеології.

Окрім того, президент повідомив про підготовку до декількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які найбільше підтримують Україну. Тому будуть і нові звернення для зміцнення наших зв’язків із партнерами.

«Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту - будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування - все це обов’язково», – додав Зеленський.

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Нагадаємо, Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у РФ – рашизмом. Рішення ухвалено одностайно.