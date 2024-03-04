Посол України в Польщі повідомив, якими є фінансові втрати від блокади кордону

Протести серйозно заважають торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі

Український дипломат наголосив, що саме Росія використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польських фермерів не піддаватися пропаганді і розблокувати кордон. Про це український дипломат написав на своїй Facebook-сторінці.

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Зварич зауважує, що через блокаду кордону Україна серйозно ослабла, а економіка втратила приблизно 2 мільярди злотих – це $500 мільйонів. На його думку, в умовах російської агресії – це серйозний удар по обороні України, а отже також удар по безпеці Польщі.

«Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія. Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України», – наголосив український дипломат.

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За його словами, Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною.

Зварич зауважив, що через блокаду кордону збитки несе і польська економіка. Протести серйозно заважають торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі. Тож проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків.

«Не дозволяйте далі вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського. Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом», – підкреслив український дипломат.

Василь Зварич додав, що невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. За його словами, блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок.

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Нагадаємо, посол України в Польщі вже зауважував, що для блокування кордону немає жодних підстав.

Також Василь Зварич розказав, як біженці з України піднімають польську економіку. Зварич повідомив, що за першу половину 2023 року українці внесли до системи соціального страхування Польщі 1 млрд євро.