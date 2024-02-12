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Аналітики пояснили, для чого росіянам 30-кілометрова лінія з вагонів на Донбасі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики пояснили, для чого росіянам 30-кілометрова лінія з вагонів на Донбасі
Конструкція налічує близько 2100 вагонів різного типу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські війська почали збирати потяг у липні 2023 року

30-кілометровий «потяг» між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині міг бути створений як оборонна лінія проти майбутніх українських наступів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що за останні дев'ять місяців російські війська побудували довгу лінію вагонів, що простягнулася від окупованої Оленівки до Волновахи. За даними DeepState, російські війська зібрали понад 2100 вантажних вагонів у 30-кілометровий потяг.

Повідомляється, що російські війська почали збирати потяг у липні 2023 року. Імовірно, окупанти мають намір використовувати цей потяг як оборонну лінію проти майбутніх українських наступальних дій.

Залізнична лінія між Оленівкою та Волновахою розташована приблизно за шість кілометрів від лінії фронту, яка, за оцінками ISW, проходить на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці, і перебуває на ділянці фронту, яка була відносно неактивною, коли російські війська почали будівництво.

Експерти нагадують, що російські війська нещодавно мали незначні територіальні здобутки в цьому районі.

Разом із тим аналітики припускають, що росіяни могли зібрати потяг і для інших цілей.

Нагадаємо, російські війська побудували на окупованій території Донецької області своєрідну оборонну лінію з залізничних вагонів. Довжина цієї лінії становить близько 30 кілометрів.

Раніше Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України.

Як повідомлялося, Україна опинилася в тяжкій військовій кризі, яка, ймовірно, є найсильнішою з часів великої битви за Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Таку думку висловив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгаймер, фронтовий прикомандированний кореспондет в Україні, який побував на фронті під Бахмутом.

Теги: окупанти будівництво потяг Україна росіяни

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