Аналітики пояснили, для чого росіянам 30-кілометрова лінія з вагонів на Донбасі

Російські війська почали збирати потяг у липні 2023 року

30-кілометровий «потяг» між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині міг бути створений як оборонна лінія проти майбутніх українських наступів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що за останні дев'ять місяців російські війська побудували довгу лінію вагонів, що простягнулася від окупованої Оленівки до Волновахи. За даними DeepState, російські війська зібрали понад 2100 вантажних вагонів у 30-кілометровий потяг.

Повідомляється, що російські війська почали збирати потяг у липні 2023 року. Імовірно, окупанти мають намір використовувати цей потяг як оборонну лінію проти майбутніх українських наступальних дій.

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Залізнична лінія між Оленівкою та Волновахою розташована приблизно за шість кілометрів від лінії фронту, яка, за оцінками ISW, проходить на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці, і перебуває на ділянці фронту, яка була відносно неактивною, коли російські війська почали будівництво.

Експерти нагадують, що російські війська нещодавно мали незначні територіальні здобутки в цьому районі.

Разом із тим аналітики припускають, що росіяни могли зібрати потяг і для інших цілей.

Нагадаємо, російські війська побудували на окупованій території Донецької області своєрідну оборонну лінію з залізничних вагонів. Довжина цієї лінії становить близько 30 кілометрів.

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