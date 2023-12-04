Для блокування кордону немає жодних підстав – посол України в Польщі

Кожен день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн

Переговори з урядом Польщі щодо блокади кордону тривають, знайдено певні точки дотику й компроміси. Пропозицій достатньо, аби протестувальники припинили блокувати кордон. Про це в коментарі Укрінформу сказав посол України в Польщі Василь Зварич.

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«Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест», – заявив Зварич.

Він додав, що кожен день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн, та зазначив, що немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали.

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Зварич наголосив, що вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Він підкреслив, що це є компетенцією ЄС, тож обговорювати це треба разом із Брюсселем.

«Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності Української держави», – зазначив посол України.

Він висловив сподівання, що протестувальники з розумінням поставляться до вже напрацьованих з польським урядом рішень, на які всі очікують: «Потрібно розблоковувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає».

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

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Як повідомлялося, на українсько-польському кордоні відкриється пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» для руху порожніх вантажівок на виїзд з України.

До слова, на українсько-польському кордоні було заблоковано перевезення патрульного корабля SAFE Boats International, який є частиною допомоги уряду США Україні.