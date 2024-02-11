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Трамп зізнався, як погрожував союзникам по НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трамп зізнався, як погрожував союзникам по НАТО
Дональд Трамп
фото: Reuters

Трамп заявив, що не захищатиме будь-яку країну у разі нападу Росії, якщо та має борг перед НАТО

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. Про це він розповів під час суботнього виступу в штаті Південна Кароліна, пише The New York Times.

Він не дав чітко зрозуміти, чи має він намір коли-небудь виконати таку погрозу і що це означатиме для Альянсу, але його коментар може викликати занепокоєння серед членів НАТО, які і так нервують через перспективу повернення Трампа на посаду президента.

Деякі європейські чиновники та експерти з питань зовнішньої політики заявили, що вони стурбовані тим, що Росія може напасти на країни НАТО після завершення війни з Україною. Ці побоювання, за їхніми словами, посилюються через можливу перемогу Трампа на виборах восени 2024 року.

Трамп раніше висловлював переконання, що підтримка НАТО є надто обтяжливою для Сполучених Штатів, заявивши, що Альянс виснажує їхні фінансові та військові ресурси. 

У суботу Трамп знову пригадав розмову з одним європейським лідером, який запитав, чи США будуть захищати його країну у разі нападу Росії, якщо держава має борг перед НАТО.

«Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні сплатити свої рахунки», − сказав тоді колишній президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.

Раніше Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».

Читайте також: Можлива перемога Трампа. Чи дійсно це велика проблема?
Теги: росія Дональд Трамп держава президент НАТО

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