Як змінювалася кількість біженців у світі за останні три десятиліття: інфографіка

У 2023 році було зафіксовано майже 6 млн біженців з України

Кількість біженців у світі зросла після повномасштабного вторгнення Росії

Повномасштабне вторгнення РФ спровокувало найбільше переміщення людей у Європі з часів Другої світової війни. Про те, як змінювалася кількість біженців у світі за останні три десятиліття та з яких країн вони тікали, пише «Слово і діло».

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У 1994 році, за даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, у світі налічувалося 15,8 млн біженців. До трійки країн, з яких люди виїжджали найактивніше, входили Афганістан (2,7 млн осіб), Руанда (2,3 млн) та Ліберія (0,8 млн). Афганістан майже 20 років був лідером за кількістю людей, які стали біженцями. У 1994−1998 роках було зареєстровано 2,7 млн біженців з Афганістану, у 1999 році – 2,6 млн. У 2000 і 2001 роках кількість афганських біженців зросла до 3,6 млн і 3,8 млн відповідно.

У 1995 році у світі було 14,9 млн біженців, найбільше з Афганістану, Руанди (1,8 млн), Боснії та Герцеговини (0,8 млн). Протягом наступних кількох років кількість біженців у світі скорочувалася. Найменше біженців у світі було зафіксовано у 2003−2006 роках. Наприклад, у 2005 році, за даними ООН, налічувалося 8,7 млн біженців: найбільше з Афганістану (2,2 млн), Судану (0,7 млн) та Бурунді (0,4 млн).

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У період з 2008 до 2012 року кількість біженців у світі становила 10,4-10,5 млн осіб. Серед країн їхнього походження лідирували Афганістан, Ірак та Сомалі. У 2013 році у світі було 11,7 млн біженців – більшість бігли з Афганістану, Сирії та Сомалі.

Війна у Сирії до 2014 року вивела країну на перше місце за кількістю біженців, які виїхали, рятуючись від бойових дій. При цьому кількість сирійських біженців у два-три рази перевищує кількість афганських. В 2014-му у світі було 14,4 млн біженців. У тому числі 3,9 млн із Сирії, 2,6 млн – з Афганістану, 1,1 млн – із Сомалі. До 2015 року кількість біженців зросла до 16,1 млн.

У 2016 році у світі було 17,2 млн біженців, у 2017 році – 19,9 млн, у 2018 та 2019 роках – 20,4 млн, у 2020 році – 20,7 млн, у 2021 році – 21,3 млн. У топ-3 країн походження у цей період були Сирія, Афганістан та Південний Судан.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ кількість біженців у світі зросла до 29,4 млн осіб. У 2022 році з України та Афганістану було по 5,7 млн біженців, із Сирії – 6,6 млн. У 2023 році кількість біженців зросла до 30,5 млн. З Сирії було 6,5 млн біженців, з Афганістану – 6,1 млн, з України – 5,9 млн.

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У світі є також палестинські біженці, якими опікується Близькосхідна агенція ООН. Кількість цих біженців зросла з 3,1 млн у 1994 році до 5,9 млн у 2022−2023 роках.

До слова, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.