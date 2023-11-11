Український посол розказав, як біженці з України піднімають польську економіку

Як зазначив посол, згідно з опитуваннями, майже 70% поляків задоволені тим, що українці перебувають у Польщі

«За першу половину 2023 року українці внесли до системи соціального страхування Польщі 1 млрд євро»

Понад 900 тис. українців, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення до Польщі, працевлаштовані в країні офіційно, а це означає, що вони сплачують податки і соціальні внески у польську систему страхування. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Зварич.

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Зварич каже, за першу половину 2023 року українці внесли до системи соціального страхування Польщі 1 млрд євро.

Колосальна сума. Системою страхування користуються не лише українці, а й усі польські громадяни. Робимо свій внесок у польську економіку у такий спосіб. Не кажучи вже про робочі місця – за минулий рік кількість польських підприємств з українською часткою у капіталі зросла на 15 тис. Тут дуже представлений і український бізнес.

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Як зазначив посол, згідно з опитуваннями, майже 70% поляків задоволені тим, що українці перебувають у Польщі. «Мандруючи Польщею і спілкуючись зі своїми польськими друзями, можу однозначно сказати: рівень підтримки польським суспільством України та українців жодним чином не зменшився. Висновки про зниження підтримки можна зробити, можливо, слухаючи заяви певних польських політиків у передвиборчий період. На деяких виборців подібні заяви могли мати певний вплив. Однак я впевнений у тому, що поляки поважають українців. Останні зовсім не є тут тягарем. Навпаки, вони створюють своєю присутністю додану вартість», – пояснює посол.

За статистичними даними Польщі, до країни після повномасштабного вторгнення переїхало близько 1,2 млн українців.

«Ми керуємося статистикою польських колег, у своїх підрахунках вони опираються на кількість присвоєних ідентифікаційних номерів з приміткою Ukr. Число осіб, яким присвоєний цей номер, зараз становить 1,2 млн. Та наявність цього номера у людини не означає, що вона тут постійно проживає. Бачимо випадки, коли наші співвітчизники переїжджають кудись далі. До Німеччини, приміром. Чи й узагалі повертаються в Україну. Йдеться зараз про тих, хто прибув сюди після 24 лютого минулого року. На додачу до 1,5 млн співгромадян, які проживали у Польщі ще до вторгнення», – розповів дипломат.

Зварич каже, найбільше звернень від українців отримує стосовно проблем з документами.

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«Звернень дуже багато, в основному щодо паспортів – багато наших громадян приїхали у Польщу без документів. У когось внутрішнього паспорта не було, у когось термін дії закордонного збіг. Українки тут народжують і дітям потрібно реєструвати громадянство. Звичайна рутинна практика, консульське обслуговування. Є поодинокі випадки, коли проблеми з пошуком житла або з оформленням всіх необхідних документів для перебування у Польщі», – наголошує дипломат.

За словами посла, проблеми із затримками українських паспортів є те, що вони друкуються не в Польщі, а безпосередньо в Україні.

«Паспорти українські не друкуються у Польщі. Ми їх отримуємо з України. Щойно їх отримуємо – відразу ж і роздаємо. З нашого боку жодних затримок нема. Хочу сказати, що дуже велику справу робить ДП «Документ». У кількох містах Польщі працюють філії цього підприємства. Ми дуже їм вдячні за допомогу у роботі з документами. Громадяни України завдяки роботі підприємства можуть здобути всі необхідні документи: внутрішні паспорти, права тощо. Заохочуємо наших громадян звертатися за допомогою туди. Наприклад, якщо їм потрібні внутрішні паспорти. Посольство їх надавати не може», – каже Зварич.

Нагадаємо, у другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців.

Також українські підприємці, які працюють у Польщі, торік сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у розмірі 4 млрд злотих ($927 млн за поточним курсом), а цьогоріч очікують на зростання цих платежів на 50% – до 6 млрд злотих.

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Раніше ми повідомляли, що Польща відчуває значний дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу.

До слова, поляки зіткнулися з великою проблемою – у Варшаві стрімко зростає кількість безпритульних. Люди сплять у вагонах та на станціях метро, ​​просто на вулицях.