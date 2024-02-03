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Дуда засумнівався, чи поверне Україна Крим: посол Зварич відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дуда засумнівався, чи поверне Україна Крим: посол Зварич відреагував
Анджей Дуда засумнівався в деокупації Криму
фото з відкритих джерел

Польський лідер упевнений, що Україна деокупує Донецьк і Луганськ, а от щодо Криму – має сумніви

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів щодо того, чи повернеться анексований Крим під контроль Києва. На це український посол Василь Зварич наголосив, що деокупація Криму відбудеться беззаперечно. Про це він написав у Twitter (Х).

«Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою», – сказав Дуда в інтерв’ю Kanal Zero.

Анексований півострів він назвав «особливим місцем, зокрема з історичних причин». Дуда додав, що «якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії». 

«Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ», – заявив польський лідер. 

На це Зварич нагадав, що «Крим – це Україна: так є і так буде». 

«Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом», – наголосив посол.

Раніше Дуда заявив, що в разі перемоги Росія плануватиме збройну агресію проти інших європейських країн. Тож, на його думку, допомога Україні з боку США – єдина надія уникнути спалаху великої війни в Європі. 

Теги: Крим посол Анджей Дуда

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