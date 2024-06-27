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Росія нарощує виробництво зброї: британські експерти підказали, як діяти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Росія нарощує виробництво зброї: британські експерти підказали, як діяти
Санкції не надто заважають росіянам виробляти нову зброю та обладнання
фото із відкритих джерел

Уряди країн-союзників повинні швидко обмінюватися відповідними розвідувальними даними аби перешкодити діям і нарощенню зброї у  руках окупантів

Західні санкції не змогли підірвати російське виробництво зброї, а Москві навіть вдалося збільшити виробництво своєї ключової зброї. Про це, посилаючись на дані доповіді лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute, RUSI), пише NBC News.

«Зусиллям із застосування санкцій перешкоджає занадто обережне прийняття рішень західними урядами та затримки в обміні розвідданими між західними союзниками», – йдеться у звіті Королівського інституту об’єднаних служб. 

Незважаючи на те, що протягом останніх двох років США та їхні партнери узгодили низку санкцій, щоб перекрити доступ Москви до ключових частин, необхідних для створення зброї, Росія різко збільшила виробництво артилерійських снарядів, крилатих ракет, балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, кажуть експерти. 

«Згідно з новим звітом, виробництво артилерійських снарядів, ракет і безпілотних літальних апаратів Росією різко зросло після того, як вона вторглася в Україну, і США та їхні союзники «мало що можуть продемонструвати» своїми санкціями», – пишуть журналісти NBC News.

Зазначається, що у 2021 році РФ випустила 56 крилатих ракет Х-101, а торік – 460 крилатих ракет. Запаси балістичних ракет «Іскандер» у Росії теж різко збільшилися – приблизно з 50 до початку СВО до 180, незважаючи на те, що РФ застосувала велику їх кількість на полі бою.

Виробництво боєприпасів для ракет та безпілотників у Росії залежить від мікроелектроніки, що імпортується з-за кордону, але заходи США та Європи не змогли заблокувати доступ Москви до цих електронних компонентів. Згідно зі звітом, Росія зберігає достатні запаси антен, виготовлених ірландською компанією, які використовуються  для створення плануючих бомб. 

«Незважаючи на наполегливі зусилля багатьох державних службовців, підкріплені політичною волею зірвати російське військово-промислове виробництво, це мало що можна продемонструвати», – йдеться у доповіді.

Для того, щоб санкції діяли, західним урядам потрібно оперативно обмінюватися відповідними розвідданими, зокрема секретною інформацією, щоб забезпечити своєчасне застосування експортного контролю або вжиття заходів, наголошується у звіті. Аналітики рекомендують Заходу сформувати «центр злиття розвідданих», який міг би створити «загальновизнану цільову картину російської оборонної промисловості».

Крім того, на їхню думку, ефективніший обмін розвідданими дозволить союзникам вживати скоординованих дій, «у тому числі таємних заходів, щоб підірвати російське виробництво зброї».

«Протягом усього виробничого процесу існує безліч етапів, на яких втручання, як явне, так і приховане, може спричинити затримку, погіршення якості або серйозне збільшення витрат на виробництво озброєнь у Росії», – наголошується у доповіді.

До слова, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі. 

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Теги: росія санкції військові обмін

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