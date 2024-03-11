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Росія зможе тривалий час виготовляти зброю, однак є нюанс – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія зможе тривалий час виготовляти зброю, однак є нюанс – WSJ
Розвідки деяких країн вважають, що Росія може виробити достатньо зброї, щоб протриматися ще кілька років
фото з відкритих джерел

Обсяг виробництва РФ у кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, від початку війни зріс удвічі

НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Принаймні дві європейські військові розвідки також вважають, що Росія може виробити достатньо зброї, щоб протриматися ще кілька років.

Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі. Однак зростання виробництва і загальний рівень військових витрат можуть виявитися нестійкими з огляду на відтік інвестицій, робочої сили і матеріалів з інших секторів російської економіки.

Аналіз центрального банку також показує, що значна частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, припала на низькотехнологічну продукцію, таку як сталевий прокат, а не на більш складні вироби, такі як напівпровідники, у виробництві яких Росія залежить від іноземних постачальників.

Деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Наприклад, Росія не робить різниці між нововиробленою бронетехнікою і старими моделями, вивезеними зі зберігання і відремонтованими.

Так, танковий завод «Омсктрансмаш» виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускали з 1970-х років, і Т-54/55, вперше розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такі хороші за якістю, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.

Нагадаємо, протягом 2019-2023 років Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу.

До слова, Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських боєприпасів на місяць, тобто близько 3 млн на рік, що втричі більше за кількість, яку США та ЄС можуть надіслати Україні.

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Теги: росія зброя війна озброєння

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