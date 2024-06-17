Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

Обмеження включають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з незаконно анексованого Криму та Севастополя

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією. Зокрема, обмеження проводжено до 23 червня 2025 року. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Раді ЄС зазначає, що чинні обмеження, які вперше були запроваджені у червні 2014 року, включають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з незаконно анексованого Криму та Севастополя, а також на інфраструктурні, фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму та Севастополя.

Крім того, обмеження ЄС поширюються на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

«ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації.

Раніше Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій.

До слова, Росія через понад два роки від початку повномасштабного вторгнення не відчуває значного дефіциту товарів від західних компаній, через так званий «сірий імпорт».