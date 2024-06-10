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Швейцарія зафіксувала стрімке збільшення кібератак напередодні Саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Швейцарія зафіксувала стрімке збільшення кібератак напередодні Саміту миру
За словами міністр закордонних справ Швейцарії, існує явна «зацікавленість» у зриві Глобального саміту миру
фото з відкритих джерел

Учасники саміту обговорюватимуть питання, що викликають міжнародне занепокоєння

Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня. Про це повідомляє Reuters.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд на пресконференції заявила, що останніми тижнями почастішали кібератаки. Втім Швейцарія не планує викликати посла РФ.

«Я так і хотіла, тому що дезінформаційна кампанія настільки сильна, кожен може побачити, що мало що в ній відображає реальність», – пояснила Амгерд.

Зі свого боку міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс заявив, що існує явна «зацікавленість» у зриві конференції, але уникнув відповіді, хто стоїть за атаками, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

За словами глави МЗС, на саміті обговорюватимуться питання, що викликають міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як обмін військовополоненими.

Швейцарські посадовці заявили, що Туреччина та Індія візьмуть участь у саміті, хоча поки не ясно, на якому рівні. Залишається незрозумілим, чи братимуть у ньому участь Бразилія та ПАР.

Кассіс зауважив, що саміт має завершитися прийняттям підсумкової декларації, яку «в ідеалі» мають підтримати одноголосно. Вона також має на меті визначити, яким буде наступний крок у мирному процесі.

Відповідаючи на запитання, хто може після Швейцарії приймати саміт, він сказав, що не може надати деталей, але зазначив, що зараз докладаються зусилля для того, щоб знайти когось «за межами західної частини світу». На думку дипломата, це могло б сприяти залученню до процесу Глобального Півдня та арабських країн.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії. 

Як повідомлялося, Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію про посилення заходів щодо висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки, в той час, як Берн готується до проведення саміту щодо миру в Україні.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
Теги: кібератака хакер саміт Швейцарія росія

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