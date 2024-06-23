Найдієвіший спосіб нейтралізації РФ. Що має робити Україна

РФ є вразливою до неконвенційних засобів ураження, але цьому, на жаль, приділяється дуже і дуже мало уваги

Ми, на жаль, продовжуємо дивитися на війну класичним поглядом, коли перемога у війні бачиться лише в перевазі на полі бою

Для того, щоб знайти найефективнішу стратегію протистояння більш оснащеному ворогу, треба проаналізувати, яким чином цей ворог зумів компенсувати своє відставання від свого більш оснащеного і потужнішого ворога.

Отже, щоб нам знайти найдієвіший спосіб нейтралізації РФ, необхідно проаналізувати і визначити, яким чином Росія змогла збалансувати своє шалене відставання від НАТО.

Відповідь для фахівців очевидна: РФ змогла нівелювати цю прірву в конвенційних озброєннях, застосовуючи проти Заходу некласичні методи – це підтримка руйнівних суспільних ініціатив, ІПСО, підкуп політиків, втручання у вибори, диверсії, економічно-інфраструктурне узалежнення держав, кібератаки і таке інше.

Росіяни не жаліють на це грошей. Судячи з масштабів, некласичні методи війни давно є пріоритетними для росіян у війні проти України і всього Заходу. Абсолютно впевнено можу сказати, що у росіян це дуже непогано виходить, мʼяко кажучи. Варто тільки поглянути на внутрішню ситуацію у багатьох або й майже в усіх західних державах. Конвенційна війна виступає лише доповненням «гібридної» агресії проти нас усіх. Росіяни навʼязали Заходу основне поле протистояння там, де вважають свої можливості співставними або переважаючими.

Ми, на жаль, продовжуємо дивитися на війну класичним поглядом, коли перемога у війні бачиться лише в перевазі на полі бою. Хай навіть з дронами і ракетами нових поколінь. А варто було б уважніше придивитися до дій росіян, якими вони змогли скувати і майже нейтралізувати набагато переважаючого ворога, абсолютно не застосовуючи звичних озброєнь.

Що головне, РФ є вразливою до неконвенційних засобів ураження, але цьому, на жаль, приділяється дуже і дуже мало уваги. Удари дронами по російських обʼєктах інфраструктури – це дуже важливо, але далеко не усе з доступного.