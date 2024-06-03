Путін відправив Лукашенка у Монголію з особливою місією

Білоруський диктатор має виправдовувати війну та відбілювати репутацію Путіна

У суботу, 1 червня, Олександр Лукашенко прилетів з офіційним чотириденним візитом до Монголії. Білоруський диктатор планує розширити торговельно-економічну співпрацю із країною, та, імовірно, врятувати російсько-монгольські відносини.

В рамках зустрічі із президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом білоруський диктатор торкнувся теми мирних переговорів між Україною та Росією.

«Росіяни не хочуть цієї війни. Я це добре знаю. Чому не сісти за стіл переговорів? Чому не домовитись? Американці хочуть втопити Росію в цій протидії та війні з Україною: «Воюй з Україною, а ми в цей час поодинці розберемося з Китаєм тут». Ось у чому суть їхньої політики. Тому я хотів би, щоб у Монголії це розуміли. Щоб ви слухали не лише те, що американці та західники розповідають, а як насправді відбувається», – заявив Лукашенко.

Бачити білоруського диктатора у себе раді не всі монгольські політики – зокрема, експрезидент країни Цахіаґійн Елбеґдорж (з 2009 по 2017 рік) закликав арештувати Лукашенка через його причетність до війни в Україні.

Many wonder why Lukashenko is coming to UB. The pariah dictator is eager to advance the Kremlin’s project. Harass the “Oasis of democracy” and push Mongolia for full membership in the Shanghai Cooperation Organization. The country is facing a crucial parliamentary poll this June.… pic.twitter.com/xWhV0Q8e7X — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) May 31, 2024

«Ми всі знаємо, що Лукашенко несе відповідальність за злочини проти людства в Білорусі. Монголія є учасником Римського статуту. У нас є представник в Міжнародному кримінальному судді. Свято справедливості стане світовою подією, і це додасть Монголії добру репутацію» – написав він у себе в X.

Елбеґдорж наголосив, що «диктатор-ізгой прагне просувати проєкт Кремля» в Монголії. На його думку, Ленінська партія Монголії та прем'єр-міністр хочуть зберегти свою владу в країні за допомогою Росії (парламентські вибори в країні заплановані цього року).

Що стосується російсько-монгольських відносин, то для країни-агресорки вони є доволі напруженими. Зокрема, монгольські банки побоюються запровадження вторинних санкцій США за допомогу Росії в обході обмежень, тому вирішили приєднатися до фінансової блокади країни-агресорки. В результаті у російських компаній у Монголії виникли проблеми з платежами.

Раніше експрезидент Монголії Цахіагійн Елбегдорж відреагував на інтерв'ю Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону публікацією мапи XIII століття, на якій більша частина території теперішньої Росії належала Монгольській імперії. Тоді диктатор спекулював на історичних питаннях, поширював історичні міфи та заявляв, що Росія претендує в Україні на певні «історичні землі». Ймовірно, саме в цьому контексті Елбегдорж продемонстрував історичну мапу, де у складі Монгольської імперії перебували території сучасних Росії, Китаю, Ірану та низки інших країн.

Експрезидент Монголії Цахіагійн Елбегдорж показав, якою крихітною була Росія у минулому

Варто додати, що у травні міністри закордонних справ України та Монголії Дмитро Кулеба і Батцецег Батмунхіїн обговорили співпрацю і розвиток відносин. Співрозмовники домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС. Також Дмитро Кулеба запросив монгольського колегу відвідати Україну.