Путін відправив Лукашенка у Монголію з особливою місією

У суботу, 1 червня, Олександр Лукашенко прилетів з офіційним чотириденним візитом до Монголії. Білоруський диктатор планує розширити торговельно-економічну співпрацю із країною, та, імовірно, врятувати російсько-монгольські відносини.

В рамках зустрічі із президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом білоруський диктатор торкнувся теми мирних переговорів між Україною та Росією.

«Росіяни не хочуть цієї війни. Я це добре знаю. Чому не сісти за стіл переговорів? Чому не домовитись? Американці хочуть втопити Росію в цій протидії та війні з Україною: «Воюй з Україною, а ми в цей час поодинці розберемося з Китаєм тут». Ось у чому суть їхньої політики. Тому я хотів би, щоб у Монголії це розуміли. Щоб ви слухали не лише те, що американці та західники розповідають, а як насправді відбувається», – заявив Лукашенко.

Бачити білоруського диктатора у себе раді не всі монгольські політики – зокрема, експрезидент країни Цахіаґійн Елбеґдорж (з 2009 по 2017 рік) закликав арештувати Лукашенка через його причетність до війни в Україні.

Many wonder why Lukashenko is coming to UB. The pariah dictator is eager to advance the Kremlin’s project. Harass the “Oasis of democracy” and push Mongolia for full membership in the Shanghai Cooperation Organization. The country is facing a crucial parliamentary poll this June.… pic.twitter.com/xWhV0Q8e7X