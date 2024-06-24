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Сили оборони уразили понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони уразили понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз РФ
Атаки на російські нафтопереробні заводи можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, дрони Служби безпеки можуть долати відстань у 1,5 тис. км

Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з 30-ю річницею заснування Зеленський наголосив, що для дронів СБУ відстань у півтори тисячі кілометрів вже не проблема, а Центр спеціальних операцій «А» – один із найкращих бойових підрозділів України

За словами президента, українці мають знати та бути вдячні воїнам Центру спеціальних операцій «за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, – за удари по російській нафтопереробці».

«Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами Головного управління розвідки та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України», – наголосив він.

Нагадаємо, атаки на російські нафтопереробні заводи можуть не переломити перебіг війни, але зрештою можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Як повідомлялося, на території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горів резервуар. За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників

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Теги: нафта війна СБУ безпілотник Володимир Зеленський росія

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