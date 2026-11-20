Два танкери з російським дизельним пальним, які спочатку прямували до США в межах домовленостей між Вашингтоном і Москвою, змінили маршрути та прибули до портів Бразилії. Загалом Росія відправила чотири судна, однак наразі жодне з них не підтвердило прибуття до американського порту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Maritime Executive.

За інформацією видання, два танкери вже дісталися бразильських портів. Кожне судно перевозило орієнтовно 40 тис. тонн дизельного пального. Ще один танкер під назвою Beast продовжує рух уздовж узбережжя Південної Америки. Четверте судно перебуває в Атлантичному океані. Наразі немає інформації, яка б підтверджувала його намір прямувати до Сполучених Штатів.

Зміна маршрутів відбулася на тлі політичного спротиву можливому відновленню постачання російських нафтопродуктів на американський ринок.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляла, що кілька танкерів із російським дизелем, які прямували до США, змінили курс або залишилися без підтвердженого порту розвантаження.

Зокрема, танкер Talisman відхилився від початкового маршруту та попрямував до Середземного моря, де перебував поблизу узбережжя Алжиру. Судно Leruo під прапором Сьєрра-Леоне 2 листопада змінило курс у напрямку Бразилії.

Водночас танкер Agioi Fanendes продовжував рух у бік американського узбережжя, однак передавав повідомлення про очікування подальших розпоряджень, що свідчило про відсутність підтвердженого порту розвантаження.