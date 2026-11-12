Віткофф заявив про прогрес після зустрічі з Путіним – CNN

Американський спецпосланець сподівається, що після зустрічі з Путіним вдасться оголосити про наступні переговори за участю України, США, Росії та європейських представників

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що за результатами зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним може бути оголошено про наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Віткоффа, американська сторона сподівається найближчим часом оголосити про плани наступної зустрічі, до якої можуть долучитися представники європейських держав.

Переговори в Москві відбуваються після тристоронніх консультацій України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. За їхніми підсумками сторони повідомили про домовленість щодо великого обміну полоненими, однак ключові розбіжності стосовно завершення війни залишилися.

Американська делегація також планує обговорити результати дипломатичних контактів із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про домовленість України та Росії щодо великого обміну полоненими.

Також «Главком» писав про позицію Зеленського щодо результатів переговорів в Абу-Дабі.