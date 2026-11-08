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Ціни на пальне 8 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ціни на пальне 8 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на основні види пального залишились на вчорашніх позначках
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз у найбільших мережах подорожчав на 13,60–15,60 грн за літр, а дизель – на 4–7,60 грн

Станом на 8 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України не змінили ціни на основні види пального. Вартість бензину, дизеля та автогазу залишилася на рівні попередньої доби. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

У неділю, 8 листопада, порівняно з попереднім днем, вартість пального на більшості великих автозаправних мереж залишилася тією ж. UPG, Окко та WOG не переглядали цінники на бензин, дизель і газ.

У Socar ціни на основні види пального також відповідають показникам попереднього дня. Вартість бензину NANO95 становить 95,90 грн/л, звичайного дизеля NANO ДП – 107 грн/л, преміального NANO Extra – 110 грн/л. Автогаз коштує 61,90 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-95 продають по 87,90 грн/л, А-95 Energy – по 90,90 грн/л, дизельне пальне – по 103,90 грн/л. Вартість газу складає 58,90 грн/л.

У KLO ціни на бензин і дизель залишилися на рівні попередньої доби. А-95 коштує 86,90 грн/л, А-95+ – 95,60 грн/л, звичайний дизель – 106,40 грн/л, преміальний – 109,40 грн/л. Автогаз продають по 62,50 грн/л. 

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 8 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 88,90 91,90 102,90 105,90 100,90 - 59,90
OKKO 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 61,90
WOG 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 61,50
SOCAR 92,90 95,90  107,00 110,00 103,00  - 61,90
UKRNAFTA 87,90 90,90 103,90 105,90 - 85,90 58,90
KLO 86,90 95,60 106,40 109,40 101,90 85,50 62,50
БРСМ 87,81 - 102,76 - - - 57,97

Найдорожчий бензин А-95 серед представлених мереж продають на Окко та WOG – по 92,90 грн/л. Найнижча ціна цього виду пального – у KLO, 86,90 грн/л. Найдорожче звичайне дизельне пальне пропонує Socar – 107 грн/л, а преміальне – 110 грн/л.

Найвища вартість автогазу зафіксована в KLO – 62,50 грн/л. Найнижча ціна серед останніх доступних показників – у «БРСМ-Нафти»: 57,97 грн/л. 

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 8 жовтня до 8 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз. У мережах, які відстежує «Главком», його ціна зросла на 13,60–15,60 грн/л. Найбільше підвищення зафіксовано в KLO – на 15,60 грн/л. В UPG, Окко, Socar та «Укрнафті» газ додав у ціні по 15 грн/л, у WOG – 13,60 грн/л. За останніми доступними мережевими даними, у «БРСМ-Нафті» зростання становить 15,19 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало на 4–7,60 грн/л. Найбільше – у KLO, де ціна зросла на 7,60 грн/л. На Окко та WOG дизель додав по 7 грн/л, в «Укрнафті» – 6 грн/л, в UPG – 5 грн/л. У Socar зростання становило 4 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – 6,36 грн/л.

Преміальне дизельне пальне за цей період подорожчало на 6–8,50 грн/л. Найбільше зростання відбулося в KLO. На Окко та WOG ДП+ додав у ціні по 7 грн/л, в UPG, Socar та «Укрнафті» – по 6 грн/л.

Ціни на бензин змінювалися по-різному. А-95 у Socar за місяць подешевшав на 2 грн/л, в «Укрнафті» – на 1 грн/л. У «БРСМ-Нафті» за останніми доступними показниками бензин подорожчав на 2,14 грн/л. В інших мережах його вартість залишилася незмінною.

Преміальний бензин А-95+ у Socar подешевшав на 2 грн/л, в «Укрнафті» – на 1 грн/л. У KLO він подорожчав на 1 грн/л, а в UPG, Окко та WOG ціна не змінилася.

Бензин А-100 за місяць подорожчав в UPG на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л. У Socar він подешевшав на 1 грн/л, а на Окко та WOG його ціна залишилася незмінною. Бензин А-92 у «Укрнафті» подешевшав на 1 грн/л, тоді як у KLO вартість не змінилася. 

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: нафта бензин ціни АЗС пальне дизельне пальне

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