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Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії
Пожежа на території Кіришського нафтопереробного заводу після атаки безпілотників
фото: worldmilitares / Telegram

Підприємство входить до двійки найбільших нафтопереробних заводів Росії та забезпечує близько 7% переробки нафти в країні

У місті Кіриші Ленінградської області Росії повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод «КІНЕФ» (Киришинефтеоргсинтез). Місцеві жителі публікують відео пожежі на території підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на osint та моніторингові канали worldmilitares й Exilenova+.

За повідомленнями місцевих жителів, уночі 9 листопада безпілотники атакували промислову зону міста Кіриші. Однією з імовірних цілей став нафтопереробний завод «КІНЕФ». На оприлюднених у мережі відео видно заграву та кілька осередків пожежі в районі підприємства.

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За попередніми даними каналу Dnipro osint, під час атаки могла загорітися одна з установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2. Вона є частиною технологічного комплексу заводу, де відбувається первинна переробка нафтової сировини. Офіційного підтвердження пошкодження саме цієї установки наразі немає.

Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії фото 1
фото: Dnipro osint

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що над регіоном збили 81 безпілотник. Водночас він підтвердив влучання дронів у промисловій зоні міста Кіриші. За словами губернатора, атака тривала.

Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії фото 2

Моніторингові канали зазначають, що це перша атака на Кіришський НПЗ після серпня 2026 року.

Офіційного підтвердження ураження конкретних виробничих об'єктів, а також інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії фото 3
мапа: worldmilitares / Telegram

Що відомо про Кіришський НПЗ

«КІНЕФ» – один із найважливіших об'єктів російської нафтової промисловості. Підприємство розташоване в місті Кіриші Ленінградської області, приблизно за 800 км від державного кордону України.

Завод належить до структури російської нафтової компанії «Сургутнафтогаз». За виробничими потужностями він посідає друге місце серед нафтопереробних підприємств Росії, поступаючись лише Омському НПЗ.

Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії фото 4
фото з відкритих джерел

Основні характеристики підприємства:

  • проєктна потужність – близько 20 млн тонн нафти на рік;
  • фактична переробка у 2025 році – близько 18 млн тонн;
  • частка в загальному обсязі нафтопереробки Росії – приблизно 7%;
  • основна продукція – автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та інші нафтопродукти.

Завод має особливе значення для північно-західного регіону Росії, оскільки є найбільшим нафтопереробним підприємством цієї частини країни. Його продукція використовується для забезпечення внутрішнього ринку, а також постачається на експорт.

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Значення заводу для російського північного заходу

Кіришський НПЗ має стратегічне значення для паливного забезпечення північно-західного регіону Росії. Підприємство, яке працює з 1966 року, розташоване приблизно за 100 км на південний схід від Санкт-Петербурга. Воно є одним із ключових постачальників нафтопродуктів для міста, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей.

За даними osint-аналітиків Astra, завод також постачає авіаційний гас для аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. Це робить підприємство важливим не лише для забезпечення регіону автомобільним пальним, а й для авіаційної галузі.

Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії фото 5
фото: Astra

Скільки разів атакували підприємство

Кіришський НПЗ неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Першу відому атаку після початку повномасштабної війни зафіксували 8 березня 2025 року. Наступні повідомлення про удари з'являлися у вересні та жовтні того ж року.

У 2026 році атаки на підприємство фіксувалися в лютому, березні, травні та серпні. Зокрема:

  • 19 лютого – повідомлялося про атаку безпілотників на завод.
  • 22 березня – підприємство знову опинилося під атакою.
  • 25–26 березня – на території НПЗ зафіксували пожежу та значні термічні аномалії.
  • 5 травня – після атаки безпілотників виникла пожежа в промисловій зоні. За даними Reuters, завод зупинив роботу через пошкодження трьох із чотирьох установок первинної переробки нафти.
  • 30 серпня – українські Сили оборони підтвердили ураження Кіришського НПЗ. На території підприємства виникла пожежа. 

Останній підтверджений удар у серпні мав значні наслідки для виробництва. За інформацією Reuters, пошкодження двох установок первинної переробки нафти призвело до повної зупинки переробки сировини. Загальна потужність цих установок становила близько 48% виробничих можливостей підприємства. Згодом завод відновив приблизно три чверті виробництва.

Нагадаємо, після попередньої атаки 30 серпня «Главком» повідомляв про пожежу на території Кіришського НПЗ. Тоді Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження підприємства.

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Теги: росія пожежа нафтопродукти експорт бензин завод пальне дизельне пальне відео нафта

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