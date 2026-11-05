Венс почав збирати союз з республіканців, які розчарувалися в Трампі

Віцепрезидент США намагається об'єднати розчарованих республіканців напередодні президентських виборів 2028 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається сформувати новий політичний альянс із республіканців, які розчарувалися в окремих рішеннях президента Дональда Трампа. Йдеться насамперед про прихильників руху MAGA, які виступають проти втручання Сполучених Штатів у закордонні конфлікти та критикують зовнішню політику Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News Digital.

За інформацією співрозмовників видання, Венс прагне заручитися підтримкою представників так званих нових правих напередодні президентських виборів 2028 року.

Основу потенційного об'єднання мають становити виборці, які залишаються прихильниками початкових принципів руху MAGA та політики «Америка передусім», однак дедалі критичніше оцінюють окремі рішення адміністрації Трампа.

Серед головних вимог цієї частини республіканського електорату – скорочення американської участі в закордонних конфліктах, зниження вартості життя та посилення контролю на державному кордоні. Особливе невдоволення викликає зовнішньополітичний курс Вашингтона, зокрема відносини адміністрації Трампа з Ізраїлем.

Частина представників правого крила Республіканської партії вважає, що американський президент надто тісно пов'язав політику Сполучених Штатів на Близькому Сході з інтересами ізраїльського уряду.

Деякі прихильники цього політичного напряму безпосередньо пов'язують війну з Іраном із впливом Ізраїлю та особистими відносинами Трампа з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

На цьому тлі Венс намагається представити себе політиком, здатним об'єднати різні групи консервативних виборців, зокрема тих, хто підтримує Трампа, але виступає проти окремих рішень його адміністрації.

Водночас джерела Fox News наголошують, що віцепрезидент не прагне відкритого політичного розриву з чинним главою держави. Його стратегія передбачає збереження зв'язків із Трампом та одночасне залучення республіканців, які почуваються розчарованими через зовнішньополітичний курс Білого дому.

«Венс – наш кандидат», – так один із представників адміністрації охарактеризував позицію, яку віцепрезидент прагне донести до цієї частини виборців.

Формування нового політичного альянсу відбувається на тлі загострення внутрішньопартійної боротьби за майбутню президентську номінацію.

До проміжних виборів 2026 року Венса розглядали як одного з головних претендентів на висунення від Республіканської партії у 2028 році. Однак поразка республіканців на виборах до Конгресу поставила під сумнів його політичні перспективи.

Нагадаємо, поразка Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США похитнула позиції віцепрезидента Джей Ді Венса як одного з головних претендентів на президентську номінацію 2028 року. Як повідомляє CNN, колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч розкритикував політичні рішення адміністрації, зокрема стратегію щодо Ірану, та підтримку Венсом суперечливої реклами Вівека Рамасвамі.