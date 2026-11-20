Висока представниця ЄС Кая Каллас пригрозила Москві посиленням тиску після атаки на посольства у Києві

Європейський Союз викличе представника Росії при ЄС через масовані удари по Києву 19 листопада, внаслідок яких було пошкоджено кілька іноземних дипломатичних установ. Крім того, Брюссель має намір посилити підтримку України та збільшити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас у соцмережі X.

Глава європейської дипломатії звернула увагу на те, що російська атака на українську столицю відбулася саме тоді, коли російський диктатор Володимир Путін перебував у китайському Шеньчжені, де брав участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

«Поки Путін ішов червоною доріжкою в Шеньчжені, російські удари влучили в Київ і пошкодили кілька європейських і неєвропейських посольств», – написала Каллас.

За словами очільниці європейської дипломатії, дипломатичні представництва перебувають під захистом міжнародного права. Водночас Росія, наголосила вона, щодня демонструє зневагу до міжнародних норм.

У зв'язку з пошкодженням іноземних посольств Євросоюз вирішив вдатися до дипломатичного реагування. Зокрема, представника Росії при ЄС викличуть для пояснень щодо наслідків російської атаки.

Каллас також заявила, що Європейський Союз посилить допомогу Україні та збільшить тиск на Москву, щоб змусити російське керівництво завершити війну. Водночас конкретних додаткових заходів, які планує запровадити Брюссель, вона не назвала.

Нагадаємо, 19 листопада російські війська двічі атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів у Подільському районі столиці спалахнула пожежа у квартирах житлового будинку. Загинув 26-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення.

Крім того, російський боєприпас влучив поблизу посольства Нідерландів. Уламки безпілотника виявили на території Міністерства закордонних справ України. Вибухова хвиля також пошкодила вікна Володимирського собору.