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Макрон готовий представляти Європу на переговорах із Росією – Bloomberg

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Макрон готовий представляти Європу на переговорах із Росією – Bloomberg
Президент Франції готовий долучитися до діалогу з Москвою
фото: DW

Європейські лідери розходяться в поглядах на участь у новому раунді мирних переговорів щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон висловив готовність представляти європейські країни на можливих переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні. Водночас серед європейських лідерів немає єдиної позиції щодо формату участі у новому раунді дипломатичних консультацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією агентства, європейські держави обговорюють можливість долучення до переговорного процесу між Україною, США та Росією. Однак позиції союзників щодо необхідності прямої участі в консультаціях із Москвою різняться.

Макрон готовий узяти на себе роль представника європейських країн у діалозі з російською стороною. Водночас наразі немає підтвердження, що інші європейські лідери погодили його кандидатуру або надали відповідний мандат.

Питання участі Європи набуло особливої актуальності на тлі активізації дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою. Європейські держави прагнуть брати участь в обговоренні майбутніх гарантій безпеки для України та загальної системи безпеки на континенті.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський закликав Європу визначити єдиного представника на мирних переговорах. Український лідер запропонував погодити кандидатуру до кінця листопада, бажано під час зустрічі в Німеччині 19 листопада. На думку Зеленського, представник має отримати спільний мандат Євросоюзу та Коаліції охочих. 

Також «Главком» писав про відмову прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен представляти Європу на переговорах із Росією. Вона наголосила на необхідності підтримувати європейські інституції та не висловила готовності особисто очолити переговорний процес.

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Теги: Еммануель Макрон переговори росія НАТО

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